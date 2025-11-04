Rafael Recio (PSOE): "Lo que le quita el sueño a Juanma Moreno es perder la mayoría absoluta y no la sanidad"

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha criticado este martes que al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "le quita el sueño perder la mayoría absoluta" con la que venció en los comicios autonómicos de 2022, mientras que "a los andaluces les quita el sueño estar en una lista de espera" para tener cita o recibir un diagnóstico en la sanidad andaluza. "Esa es la realidad", ha aseverado el también secretario de Organización del PSOE de Sevilla en una atención a medios ante el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza, en la que ha criticado que el presidente de la Junta "parece que está más preocupado en cambiar la opinión de los andaluces que en resolver el grave problema que está viviendo Andalucía en cuanto a la gestión sanitaria".

"Parece más preocupado en lo que piensan de él los andaluces que en resolver los padecimientos y lo que sienten los andaluces en el día a día en su relación con la sanidad andaluza", ha denunciado Rafael Recio, que ha subrayado que, este pasado lunes, en el acto de presentación del libro que ha publicado, Juanma Moreno "reconoció" que "le quita el sueño perder la mayoría absoluta" en las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera de 2026.

De igual modo, ha criticado que Moreno considere que "decir que la sanidad pública se está privatizando es un bulo", y frente a ello ha advertido de que "declaraciones de esas características es tomar el pelo a los andaluces" por "varios motivos". "Si la privatización de la sanidad pública es un bulo, desde el PSOE de Andalucía le pedimos a Moreno que explique con palabras claras, que la entiendan los ciudadanos, a qué se debe que a finales del 2024 dos millones de andaluces tenían su seguro privado, y por qué" en la provincia de Sevilla "en el año 2024, tres sevillanos al día se fueron a la sanidad privada", ha manifestado el dirigente socialista.

Tras ello, ha aseverado que "cuando hay una fuga de pacientes de la pública" para "convertirse en clientes de la privada, como está ocurriendo, lo que pone de manifiesto ante todo es que el sistema sanitario público en Andalucía no está funcionando correctamente", y que "hay una hoja de ruta diseñada, calculada y premeditada, y que se está ejecutando en nuestra tierra, para que la cartera de clientes de la sanidad privada aumente de manera notable, como ha ocurrido en los últimos años, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la red sanitaria privada", ha abundado.

De igual modo, el portavoz socialista ha retado al presidente de la Junta a que "aclare a qué se debe que haya regalado 4.600 millones de euros en los últimos años a la sanidad privada", así como ha considerado que, si Moreno sostiene que "la privatización de la sanidad pública es un bulo, tendría que explicar por qué ha recortado 91 millones de euros en gasto de personal a la sanidad pública este año".

Rafael Recio ha advertido del "agravante" de que "el mayor porcentaje" de ese "recorte de 91 millones se ha efectuado en el hospital más importante y grande que tiene Andalucía, que es el Virgen del Rocío" de Sevilla, "donde ha recortado más de 25 millones de euros este año", según ha criticado antes de subrayar que esa disminución de fondos coincide con "una situación crítica como la que está viviendo la sanidad pública en el año 2025".

De igual modo, ha emplazado a Moreno a que, si considera que es "un bulo" que se está privatizando la sanidad pública, aclare "por qué no ha permitido que aflore la verdad" sobre lo sucedido con los programas de cribado de cáncer en la sanidad andaluza "en una comisión de investigación en el Parlamento" como la que han solicitado los grupos de oposición, y a la que se opone el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura.

"Presupuesto electoralista"

Rafael Recio ha proclamado que "el principal bulo a día de hoy que está sufriendo" Andalucía "se llama Moreno Bonilla" y su "falsa moderación", según ha añadido el parlamentario socialista, que ha criticado que el líder popular mantiene "una desconexión moral absoluta con la realidad que sufren los andaluces".

Esa "desconexión" se refleja, según ha argumentado Rafael Recio, "en su preocupación" por "perder la mayoría absoluta, cuando hay miles de andaluces preocupados porque están todavía en una lista de espera para una intervención quirúrgica o para hacerse una prueba diagnóstica".

Además, ha aseverado que "es una absoluta vergüenza que, un mes después, sigue sin esclarecerse el tema de los cribados del cáncer de mama", así como ha criticado que en esta semana se debaten en comisión parlamentaria los Presupuestos que el Gobierno andaluz ha diseñado para el próximo año 2026 y que, para el PSOE-A, suponen "pura propaganda".

Es "un Presupuesto electoralista que no se va a ejecutar", y que el Gobierno de Moreno "utiliza como maniobra de distracción para cerrar el capítulo de la crisis sanitaria que ha vivido Andalucía", según ha añadido el representante del PSOE-A, que ha avisado en ese punto de que los socialistas se van a "empeñar durante el debate presupuestario en demostrarles que la realidad de Andalucía no es la que recogen sus Presupuestos".

"La realidad de Andalucía es la que necesita menos marketing y más sanidad pública, menos propaganda y más transparencia, y lo que necesita Andalucía sobre todo, ante la realidad que está viviendo, es un presidente que no siga a los derroteros de (Carlos) Mazón --presidente de la Comunidad Valenciana que anunció este lunes su dimisión-- y se ciña a buscar la verdad que necesitan los andaluces", según ha zanjado Rafael Recio.