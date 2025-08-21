El PSOE pide a la Fiscalía que investigue la falta de prevención de incendios en Andalucía

El parlamentario socialista, Mario Jiménez, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "irresponsabilidad" y "frivolidad" por su ausencia a la hora de responder a emergencias como la de los incendios forestales de este verano, así como ha pedido a la Fiscalía que "investigue" al Gobierno andaluz "por su irresponsabilidad y por su negligencia a la hora de encargarse de las tareas de silvicultura preventiva y prevención de incendios en el monte andaluz". Jiménez pidió a los grupos políticos que respalden la petición de celebración de un pleno extraordinario que se decidirá mañana en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz.

El representante del PSOE-A ha criticado la "desvergüenza política" que, en su opinión, ha protagonizado Juanma Moreno al reaparecer ante los medios de comunicación este pasado miércoles en "una feria" tras haber estado "fuera de juego" y "de su responsabilidad" durante este verano en el que Andalucía "no ha sido una feria", sino "un territorio asolado por los incendios, con una sanidad cerrada por vacaciones", y en el que "se ha vuelto a comprometer nuestra imagen internacional". En esa línea, ha acusado a Moreno de haberse abonado este verano "definitivamente a esa nueva escuela de pensamiento político del PP que es el ventorrismo frívolo", propio de dirigentes como el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que "se ha convertido en la referencia del desastre en la gestión, de la irresponsabilidad y de la frivolidad para todos los presidentes del PP en España".

El parlamentario socialista ha responsabilizado directamente a Juanma Moreno del "desastre de la sanidad" andaluza y de la "falta de control" respecto de "los planes de emergencia de un monumento Patrimonio de la Humanidad" como la Mezquita, así como de "la situación de los incendios forestales en Andalucía", porque el Gobierno andaluz "ha dejado de invertir 350 millones de euros en dos años de emergencia climática en prevención forestal". Para el parlamentario el presidente de la Junta, pese a ser "el responsable de esa situación, no tiene la gallardía, la valentía y la altura política de dar la cara cuando se produce un incendio, porque se sabe culpable".

"Pedimos que investigue por qué se han quedado 350 millones de euros sin invertir, que están en el origen del desastre medioambiental que se ha producido en nuestra comunidad autónoma este verano por culpa de los incendios forestales que se producen en un entorno que no está preparado para combatir" esos fuegos "porque no se ha invertido en prevención", ha aseverado Mario Jiménez, para quien dejar "350 millones de euros sin invertir en dos años de emergencia climática significa una irresponsabilidad, un atentado contra el patrimonio público forestal y contra la seguridad de los andaluces".

Mario Jiménez ha dicho que "ya está bien de echar balones fuera" por parte del Ejecutivo de Moreno y de "echar la culpa de su irresponsabilidad, de su frivolidad y de su falta de prevención al Gobierno de España", cometiendo "un gesto de desvergüenza política sin precedentes", cuando "el responsable de las competencias en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales es el Gobierno autonómico en cada región de España", de forma que al Ejecutivo central "sólo le corresponde el auxilio" a las autonomías, ha puntualizado.

También ha recordado en ese punto que el Grupo Socialista ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlamento andaluz -que se debatirá mañana en la Diputación Permanente- para que comparezcan en él los consejeros de Presidencia, Antonio Sanz, y de Medio Ambiente, Catalina García, ante "lo que ha ocurrido en Andalucía este verano desastroso en términos de incendios forestales, en términos sanitarios y en términos de protección del patrimonio público, artístico y cultural"

Jiménez ha animado al PP a respaldar estas solicitudes de comparecencia, después de que el PP haya pedido en el Senado la comparecencia de ministros por la gestión del Gobierno ante los graves incendios forestales de este verano en España pese a que el Ejecutivo central "no tiene competencia directa en la prevención y en la extinción" de esos fuegos, según ha incidido en advertir para criticar a renglón seguido el "cinismo, la catadura moral" y la "hipocresía de la derecha en España, que, para que no se vean sus vergüenzas en términos de gestión, señala a quien no tiene competencia para generar confusión ante los ciudadanos sobre quién tendría que haber respondido ante esta situación".