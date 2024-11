El PSOE invita por carta a Felipe González y a Guerra al 41º Congreso Federal

Los organizadores del 41º Congreso Federal del PSOE han enviado invitaciones por carta a todos los ex presidentes socialistas del Gobierno, lo que incluye a Felipe González, así como a Alfonso Guerra, ex vicepresidente. Los dos sevillanos se habían mantenido posiciones muy críticas hacia Pedro Sánchez a raíz de la aprobación de la ley de Amnistía y del acuerdo del PSC con ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tanto que González había especulado con la posibilidad de que intentasen darle de baja en el partido.

Lejos de eso, desde Ferraz se han enviado estas invitaciones. González y Guerra habían declarado que no habían sido invitados al cónclave de Sevilla, que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, pero ha sido ahora cuando se han cursado las cartas a todos los invitados. Los organizadores también dan por invitados a los ex presidentes socialistas de la Junta, aunque a ellos no se les envía una carta. Susana Díaz había declarado que ella no iba a ir como delegada, aunque es posible que vaya como invitada. Eso fue lo que ocurrió en el pasado congreso federal, el de Valencia, donde la ex presidenta acudió invitada por Pedro Sánchez.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán han estado apartados del PSOE desde la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre los ERE, pero el reciente amparo que les ha concedido el Constitucional ha cambiado la situación. Chaves ya ha participado en dos actos del PSOE, uno de ellos en la sede de la dirección andaluza, en Sevilla, y el otro en Jaén.

En Valencia, Felipe González tuvo un hueco especial, aquello quiso ser una reconciliación que, finalmente, se ha malogrado entre ambos líderes. Aún no se sabe si el ex presidente del Gobierno irá al cónclave sevillano.