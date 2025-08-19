El PSOE-A critica que Moreno "siga de vacaciones ante del drama de los incendios"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, esté "de vacaciones" y sin "dar la cara" ante el "drama" de los incendios forestales que se están registrando en varias comunidades autónomas a lo largo de este verano, y que también han afectado a Andalucía, en puntos como Tarifa. La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha subrayado que a lo largo de este verano "están sucediendo hechos muy graves en Andalucía, especialmente en el ámbito de los incendios", como los que se han producido en puntos de las provincias de Cádiz, Sevilla o Huelva, o en la Mezquita-Catedral de Córdoba, según ha recordado.

La representante del PSOE-A ha querido en ese punto "lanzar un reconocimiento a todos los profesionales del Infoca", el dispositivo andaluz de lucha contra los incendios forestales, que "literalmente se juegan el pellejo, se juegan la vida para salvarnos a todos y para apagar los fuegos". Márquez ha denunciado que "Andalucía es la comunidad autónoma que no se gasta el dinero que hay para prevenir los incendios", y al respecto ha subrayado que "los incendios se apagan en invierno invirtiendo en prevención, cuidando nuestros montes", y el Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno "se dejó de gastar el año pasado, en 2024", hasta "240 millones de euros que dejó en un cajón" y que "no se gastó en prevención para que no haya incendios en verano".

La portavoz socialista se ha preguntado "dónde está Moreno Bonilla", y ha criticado que el presidente de la Junta "está de vacaciones y, ante semejante drama, ante semejante sufrimiento de tantas familias" como las que fueron "desalojadas en Tarifa", municipio donde "2.000 vecinos" estuvieron "durmiendo fuera de sus casas" por el peligro de los incendios registrados en la zona este mismo mes de agosto. Además ha insistido en criticar que Moreno esté "sin venir a dar la cara", al tiempo que ha señalado que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha aparecido en las fotos de los trabajos de extinción de incendios como si fuera "el protagonista de la película", cuando "los verdaderos protagonistas son los profesionales del Infoca", según ha remarcado María Márquez.

Márquez ha pedido al Gobierno andaluz "menos fotos, menos tuits, menos palabras de agradecimiento y menos aplausos huecos", porque, en su opinión, la Junta aplica el refrán de "mucho te quiero, perrito, pero pan poquito", con los profesionales del Infoca, que "no tienen sueldos dignos" ni "los materiales necesarios para enfrentarse a lo que se enfrentan, y no tienen las condiciones laborales que merecen un cuerpo que, sin duda, es orgullo de Andalucía y un dispositivo que es referente en todo el país por el magnífico trabajo que realizan".

La representante del PSOE-A ha concluido así lanzando un "mensaje de apoyo" a los profesionales del Infoca, y ha explicado que desde el partido han hablado con "muchos" de ellos "a lo largo de estos días", quienes les han pedido a los socialistas que "le pongamos voz a su sufrimiento y que exijamos que tengan las mejores condiciones laborales porque, a la hora de la verdad, nos acordamos de ellos porque son los que vienen a solucionar los problemas".