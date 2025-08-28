El PSOE andaluz critica la gestión de los servicios públicos de la Junta

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado este jueves la gestión de la Junta de Andalucía en materia de servicios públicos, responsabilizando al presidente, Juanma Moreno, de "abandonar a los andaluces" en un momento de "plena crisis" en cuestiones como sanidad, educación y vivienda.

"Cuando gobernaba Rajoy, Andalucía fue la comunidad más castigada, con Moreno Bonilla en el Gobierno", ha dicho Márquez refiriéndose al periodo en que el presidente de la Junta fue secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Hoy, con Montero, son 58.000 millones de euros más los que llegan a nuestra tierra", ha destacado en un acto en Almería la dirigente socialista, quien ha pedido al presidente de la Junta que "confronte menos y trabaje más", destinando esos recursos a reforzar los servicios básicos del Estado de bienestar.

Márquez, que ha afirmado que Andalucía está siendo la "comunidad más beneficiada" por las políticas de financiación del Gobierno central, ha afirmado que "el PP ha perdido la mayoría social en Andalucía" y que el PSOE se prepara para liderar "el cambio que la sociedad andaluza merece", ha señalado aludiendo a las próximas elecciones en Andalucía, que se celebrarán como muy tarde en la primavera del año que viene.

Márquez ha insistido en el "colapso sanitario" de Andalucía, poniendo como ejemplo la provincia almeriense: cierre de quirófanos, urgencias "saturadas", centros de salud y hospitales comarcales "absolutamente colapsados", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Efe. "Esto pone en riesgo la salud de la población", ha rematado, acusando al PP de "privatizar encubiertamente la sanidad pública".

Ha lamentado también la socialista que Andalucía sea la "única" comunidad autónoma donde el personal docente no ha podido reducir la jornada laboral conforme a la normativa y ha criticado las ratios elevadas en las aulas y la falta de plazas en Formación Profesional, lo que lleva a familias a endeudarse "hasta con 12.000 euros" en los centros privados.

Respecto a la vivienda, Márquez ha reprochado que la Junta destine "2.000 euros al mes a altos cargos del PP para alquilar viviendas en Sevilla" mientras "los jóvenes no pueden acceder a la ayuda de 300 euros prometida para emanciparse".

Ha señalado igualmente las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, a quienes ha descrito como "mujeres con sueldos miserables que sostienen a diario el cuidado de mayores y dependientes". Ha recordado que la cotización de este colectivo a la Seguridad Social fue retirada bajo la presidencia de Moreno.

Márquez ha reiterado que el PSOE-A afronta el próximo curso político "con fuerza, ilusión y compromiso", con el objetivo de "dar respuesta a los problemas reales de los andaluces" en sanidad, educación, dependencia y vivienda.

Para concluir, Márquez ha vuelto a poner en entredicho la "ausencia" del presidente de la Junta durante el mes de agosto y ha reincidido en que viajó a Japón "a gastos pagados" a finales de julio y que "durante tres semanas no se ha sabido nada de él", pese a los "graves problemas" sufridos en la comunidad, como los incendios forestales.

Según ha dicho, más de 100 municipios andaluces y unas 3.000 personas se han visto afectadas por las llamas, con desalojos y familias durmiendo en pabellones. "Los problemas no se han ido de vacaciones y Moreno Bonilla se ha pegado un verano de señorito", ha resumido la dirigente socialista.