La prohibición del uso móvil en las aulas andaluzas se regulará por decreto a partir del curso 2025/2026

Sevilla/El uso de los móviles en las clases en Andalucía ya está regulado, pero se hará mediante decreto a partir del curso 2025/2026.

En ese sentido, el gobierno andaluz, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, regulará esta herramienta tecnológica junto a la reducción de la carga administrativa para los profesores y equipos directivos.

El móvil, regalo de Comunión

En palabras de la consejera del ramo, María del Carmen Castillo, "soy partidaria de limitar el uso de los móviles" aunque, "en Infantil y Primaria no se utilizan dispositivos móviles ni tecnológicos; y en cuanto a los centros de Secundaria, cuando se utilizan, el uso suele ir vinculado al propio proyecto educativo", ha señalado.

Para la consejera, el problema de los móviles "no es tanto un problema educativo en el que nosotros podemos trabajar porque podemos enseñar a utilizarlos de una manera adecuada, sino un problema social y, sobre todo, familiar".

En palabras de Castillo, "nosotros no dejamos que vengan los móviles al colegio, pero es que los niños en su Primera Comunión el regalo que reciben es un móvil.

Del mismo modo, Castillo señala que "si las familias no colaboran, no trabajan y no regulan a su vez el uso del móvil, es muy difícil para nosotros", apunta.

En relación con el uso de los móviles en la escuela, el anterior departamento de Desarrollo Educativo anunciaba en marzo de este año que, finalmente, se prohibiría "cualquier tipo de uso del móvil y de otros dispositivos personales análogos hasta segundo de la Educación Superior Obligatoria (ESO)", éste inclusive, y a partir de tercero de ESO, el móvil se podrá usar con fines "exclusivamente didácticos y con criterios pedagógicos debidamente justificados en el proyecto educativo de los centros", detalla.

Prohibido hasta 2º de ESO

Se trata de una regulación se extendería a toda la jornada escolar, "incluyendo recreos, actividades complementarias, extraescolares y transporte, y a todos los espacios de los centros educativos, incluyendo comedores, pasillos y zonas comunes", siguiendo las recomendaciones del Consejo Escolar de Andalucía en un dictamen.

En virtud a este dictamen, la Consejería de Desarrollo Formativo y Formación profesional aplicaría en las aulas andaluzas las sugerencias del Consejo Escolar mediante la modificación de los decretos que regulan el funcionamiento de los centros y no a través de instrucciones que pueden quedar al amparo de la interpretación de cada centro educativo.

Se trata de un proyecto de decreto que viene a incluir otro tipo de medidas referidas a la simplificación administrativa y racionalización en los centros y servicios educativos.

Según la consejera del ramo, se trata de una "reclamación de los sindicatos y de toda la comunidad educativa", dado que reconoce la consejera pretenden reducir esa "sensación" de la comunidad educativa de que "hay muchísimos papeles y, mientras se hacen papeles, no se están atendiendo los procesos de enseñanza", ha concluido.