Los profesores de la concertada en Andalucía tendrán sueldos entre 1.767 y 2.075 euros mensuales

El profesorado de la enseñanza concertada en Andalucía percibirá durante el curso académico 2025-2026 un salario mensual que oscilará entre los 1.767 € para docentes de Primaria, Infantil integrada, Educación especial, primero y segundo de ESO, y los 2.075 € para quienes imparten clases en tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional en sus distintos grados, según establece la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Además de estos sueldos base, los complementos por trienios variarán entre 42,31 y 53,31 euros mensuales, dependiendo del nivel educativo en que se imparta docencia. Para quienes desempeñen cargos de responsabilidad, los complementos de dirección oscilarán entre los 302 y los 443 euros. Estas cifras se han fijado tras la resolución del pasado 23 de septiembre de 2025 emitida por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, perteneciente a la Consejería de Desarrollo Educativo.

La medida forma parte del acuerdo de equiparación salarial firmado en abril de 2022 entre la administración andaluza y las organizaciones patronales y sindicales del sector (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CCOO). Este plan de homologación beneficiará a aproximadamente 17.000 profesionales y ha supuesto una inversión de 47,4 millones de euros por parte del gobierno autonómico.

Detalles del incremento retributivo

Las mejoras salariales contempladas en el acuerdo suponen un incremento de 14,50 euros mensuales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial durante este curso 2025-2026. Por su parte, los docentes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional verán aumentados sus ingresos en 16,50 euros al mes.

Con esta actualización se completa el compromiso adquirido de alcanzar una mejora retributiva de 145 euros mensuales (distribuidos en catorce pagas) para el profesorado de las primeras etapas educativas, y de 165 euros mensuales (también en catorce pagas) para quienes imparten docencia en los niveles superiores. Todo ello para los docentes que prestan servicios en régimen de pago delegado dentro de la red de centros concertados andaluces.