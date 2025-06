Las horas previas a la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona son lo más parecido a un partido de tenis. Bola va, bola viene. En la mañana de este jueves, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, ha vuelto a poner en duda que esta cita "sirva para algo" y ha criticado la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a los presidentes autonómicos, entre ellos Juanma Moreno. "Los problemas de vivienda no se solucionan con una carta", ha sentenciado España desde Málaga, una de las provincias más castigada el elevado precio del parque inmobiliario.

En la misiva que se hizo pública este miércoles, Sánchez propone a las autonomías una serie de medidas en materia de vivienda como triplicar la inversión hasta los 7.000 millones de euros, si las comunidades asumen el 40% del gasto. Además, el Gobierno pretende que las VPO estén blindadas, aspecto que rechaza de plano la Junta.

Con respecto al problema de la vivienda, Carolina España ha explicado que desde la Junta se propone "construir viviendas, como está haciendo aquí en Málaga el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía". El problema de la vivienda "se soluciona aprobando leyes, como estamos haciendo en la Junta, que se ha aprobado un decreto precisamente para dar cobertura legal a los ayuntamientos para que puedan agilizar los trámites, para que haya suelo a disposición, para que haya una bolsa de suelo, para que aumente la densidad de viviendas, para que las viviendas entren en la unidad aceleradora de proyectos".

Para la portavoz de la Junta, el Gobierno central podría "perfectamente cambiar la ley de vivienda", a lo cual ha instado, toda vez que en su opinión la ley que hizo es una ley "que protege al okupa frente al propietario". Además, ha criticado que desde que se aprobó la ley estatal de vivienda, "el precio de la vivienda ha subido un 16%, el precio del alquiler ha subido un 24%, la oferta de viviendas se ha reducido un 17% y esa es la realidad".

Así, ha preguntado dónde están las 184.000 viviendas prometidas desde el Gobierno de España. "Y ahora, cuando se ven con el agua al cuello, envían una carta. La vivienda no se resuelve con una carta. ¿Dónde está la financiación?", ha cuestionado. Por ello, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que dé explicaciones "de todo lo que está ocurriendo en su Gobierno y en el PSOE, que dé soluciones reales a los problemas como el de vivienda y que solucione de una vez por todas la financiación, la financiación para poder prestar los servicios públicos de forma adecuada".

"Madrid no tiene pensado aceptar la condonación"

Además, España ha señalado que en estos momentos para las comunidades autónomas y para los ciudadanos, el principal asunto a tratar en este foro es la financiación autonómica, la reforma del sistema de financiación. "Con eso es con lo que pagamos nuestros profesores, nuestros médicos, nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestras inversiones en carreteras. Por lo tanto, es un tema absolutamente prioritario", ha subrayado.

La consejera ha criticado que "no querían" incluir la financiación autonómica ni el apagón: "Oiga, es muy grave lo que ha ocurrido en este país y nadie ha dado todavía ni una sola explicación". Y ha añadido que tampoco querían hablar "del caos ferroviario que hemos sufrido en nuestra tierra, del déficit de médicos...".

Carolina España ha insistido este jueves en que "la condonación de la deuda no resuelve el problema" y ha incidido en que "nosotros lo que necesitamos es una reforma del sistema de financiación". España, tras ser cuestionada por los periodistas sobre la condonación de la deuda en Madrid y si Andalucía en un futuro podría compartir esa opción, ha explicado que "también he leído lo de Madrid y la condonación de la deuda y por eso ayer me puse en contacto con su consejera de Madrid y me ha dicho que ha habido un malentendido en la información, pero que en ningún momento estaría pensando en acogerse a la condonación".

La consejera ha incidido en que "nosotros mantenemos nuestra postura, que lo hemos dicho desde un principio, al igual que la mayoría de las comunidades autónomas, la condonación de la deuda no resuelve el problema". Ha reiterado en que con ello "no nos llegarían recursos reales para pagar nuestros centros educativos, ni nuestros profesores, ni nuestros hospitales, sino que es más una operación de maquillaje fiscal, una operación de maquillaje del balance y Andalucía realmente no tiene un problema de deuda". "Andalucía tiene una deuda muy por debajo de la media, nosotros tenemos autonomía financiera; solvencia financiera; salimos a mercados, cosa que no pueden hacer todas las comunidades autónomas, con emisiones, y emisiones muy exitosas", ha señalado.

1.500 millones menos al año

Como viene repitiendo estos meses, Carolina España ha afirmado que "nosotros lo que necesitamos es una reforma del sistema de financiación", porque "cada año nos quitan 1.522 millones de euros por un sistema de financiación injusto y lesivo". "Estamos recibiendo 1.522 millones de euros menos que la media del resto de España", ha apostillado y ha insistido en que "hay cuatro comunidades infrafinanciadas: Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha", por lo que "no podemos entender que mientras se reforma el sistema, no se crea un fondo transitorio de nivelación que compense a estas cuatro comunidades autónomas".

España ha agregado que "no queremos más dinero que la media, queremos que nos den igualdad con la media; con algo más de 3.000 millones de euros se podría hacer al año este fondo mientras se reforma el sistema", ha sostenido para luego señalar que "María Jesús Montero, que es la responsable de Hacienda, y la que pedía ese fondo cuando era consejera en Andalucía, una vez más niega el pan y la sal a su tierra, traiciona a Andalucía".

España, además, ha incidido en que "por eso nosotros nos rebelamos contra el cupo catalán y contra esa financiación singular, porque es simple y llanamente, al igual que la condonación, un pago más al chantaje del independentismo para que el señor Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa". Ha dejado claro que "nosotros no vamos a blanquear las cesiones al independentismo, ni con la condonación, ni con la financiación singular, el cupo catalán, que es una injusticia, porque rompe por completo el principio de igualdad constitucional": "Los españoles somos iguales ante la ley, vivamos donde vivamos y ese cupo catalán rompe por completo el principio de igualdad de todos los españoles", ha concluido.