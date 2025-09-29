El presidente del TSJA alerta sobre el "tsunami jurídico" que afrontarán los tribunales andaluces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha lanzado este lunes una petición urgente de refuerzos inmediatos para los juzgados de Violencia contra la mujer. Esta solicitud responde a las nuevas competencias que estos órganos judiciales deberán asumir a partir del próximo viernes 3 de octubre de 2025, como consecuencia del decreto que establece una nueva estructura judicial en España. Según las estimaciones preliminares, estos juzgados podrían experimentar un incremento de hasta el 20% en su carga de trabajo habitual.

Durante una entrevista concedida a Canal Sur Radio y recogida por Europa Press, Del Río ha destacado que los juzgados de Violencia abordan asuntos de gran sensibilidad que requieren especial atención. "Estaremos muy encima de esta situación", ha advertido el máximo responsable judicial andaluz, quien también ha hecho referencia a la creación de nuevas plazas especializadas en Violencia en diversas localidades andaluzas, concretamente en Sevilla, Málaga, Ayamonte (Huelva), Marbella (Málaga) y Córdoba.

El presidente del TSJA ha reconocido que esta medida "no era absolutamente necesaria" y ha señalado que habría resultado "más lógico implantar estas nuevas competencias el 1 de enero de 2026", fecha que el decreto gubernamental fija para la entrada en funcionamiento completo de las nuevas estructuras y competencias. Del Río ha calificado esta transformación como un "tsunami jurídico" que demandará un "enorme esfuerzo" y requerirá "meses de rodaje" para su correcta implementación.

Polémica sobre las pulseras antimaltrato

Del Río también se ha referido a la controversia surgida en torno a los fallos detectados en las pulseras antimaltrato. Según su opinión, esta polémica podría haberse evitado si el Gobierno hubiera reconocido la existencia de errores en la migración de datos y en los sistemas de seguridad de los propios dispositivos, que han presentado problemas de geolocalización. "Lo que no se entiende es que cuando hay una anomalía, ésta no se reconozca", ha subrayado el magistrado.

Llamamiento a la moderación institucional

Para finalizar, el presidente del TSJA ha hecho un llamamiento a la "moderación institucional" respecto a los comentarios sobre causas judiciales que involucran a políticos o sus familiares. "Las causas no son políticas. Se pueden criticar las resoluciones pero con moderación institucional", ha enfatizado Del Río, quien considera que las resoluciones judiciales deben verse "dentro de la normalidad y no ir contra los jueces".