El presidente del PSOE de Andalucía responde a Susana Díaz, a quien llama "predicadora" y "privilegiada"

Una acusación de Susana Díaz sobre la situación en el PSOE de Andalucía, seguida de una réplica del presidente del partido en la comunidad autónoma, Manuel Pezzi. Este parece el compás que sigue la situación interna de los socialistas andaluces. El granadino parece el encargado de dar la réplica a la ex presidenta de la Junta. Si a mediados de octubre ya mantuvieron un enfrentamiento en redes sociales, en las últimas horas se ha vivido un nuevo capítulo. Si ayer la ex dirigente socialista decía en uno de los programas de televisión en los que colabora que esperaba que Espadas hubiera abandonado de manera voluntaria el partido, Pezzi le ha respondido llamándola "predicadora" y privilegiada".

En un mensaje en su perfil de la red social X, Manuel Pezzi señalaba que "la ex presidenta, rival empecinada de Pedro Sánchez, senadora, miembro permanente del Consejo Consultivo hasta los 75 años y tertuliana, Susana Díaz, que perdió la Junta en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 que permitió formar gobierno al PP de Moreno Bonilla en alianza con Vox y Ciudadanos, culpa ahora al PSOE de Andalucía que ha gobernado 37 años de ser el problema de Andalucía, no Moreno, la cacería del PP con los ERE y su dolorosa y trilera gestión de gobierno"

El presidente del PSOE insiste en que para Susana Díaz "el problema es Juan Espadas que le ganó las primarias en 2021, tres años después de las elecciones autonómicas, por su negativa a darse cuenta del golpe brutal recibido y acceder a dar un paso inmediato al lado". A su juicio, en las palabras de la ex presidente se señalan como "culpables a los secretarios generales provinciales, a los locales, a los 40.000 militantes, porque hay personas, dice, de su entorno que no han sido integradas suficientemente, como ella, de senadora y predicadora".

Pezzi reconoce "cuanto dolor me produce escucharla con risotadas de sus contertulios en Espejo Público o con su amiga Cifuentes o Ana Rosa Quintana, hablando mal del gran partido de los andaluces, sin respuesta contundente, que la encumbró también por su gran capacidad para la conspiración y los líos, que sufrió duramente el propio Pedro Sánchez y el PSOE".

Su mensaje en X concluye dirigiéndose a la propia Susana Díaz a la que dice que "tu derecho a hablar y tu dolor personal de privilegiada, no es superior ni de más calidad del que sufrimos los demás, cualquier militante, al verte instalada cómodamente en la fachosfera mediática. Se acabó la impunidad y los relatos trucados".

Susana Díaz señalaba ayer que, “el mayor problema del PSOE de Andalucía es el propio PSOE de Andalucía, no es Juanma Moreno” y se mostró convencida de que el PSOE andaluz “no cuenta con todo lo que tiene, que somos un partido con más de 40.000 personas”. “El PSOE de Andalucía yo lo he dirigido ocho años, pero llevo allí desde que tenía 16 años, llevo más años dentro del PSOE que fuera, y me duele ver al PSOE de Andalucía como lo estoy viendo. Yo he cometido errores, un montón. Y por eso he intentado corregirlos y tener un comportamiento lo más respetuoso posible”.

La ex presidenta también blandió el mismo argumento que utiliza desde hace tiempo, y aprovechó para hacer “un llamamiento: el PSOE de Andalucía tiene que ser habitable y respirable. Hay mucha gente que ha sido apartada porque me apoyó a mí en unas primarias en Andalucía y eso no es justo”. Además insistió también que "el problema del PSOE de Andalucía es el PSOE de Andalucía, no Moreno Bonilla".

No es el primer enfrentamiento entre ambos. Ya en el mes de octubre el presidente del PSOE andaluz, recordó como "favorecí la sustitución de Susana Díaz que debió dimitir al día siguiente, tras perder el gobierno de la Junta. Buscar ahora, ayudando al ruido de la derecha, en Antena 3, historias soñadas y excusas, no ayuda. Susana Díaz será recordada siempre porque con ella y por ella, perdimos el gobierno de la Junta de Andalucía, tras 37 años de gobierno desde 1982 con el gran Rafael Escuredo".