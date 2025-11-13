El PP se queda solo en su rechazo a la comisión de investigación sobre los cribados

La mayoría absoluta de la que disfruta el PP en el Parlamento de Andalucía hace que cualquier debate se inicie con el conocimiento del resultado final. Desde que la semana pasada los populares decidían oponerse a la petición de tres de los grupos de la Cámara andaluza (PSOE, Por Andalucía y Adelante) de crear una comisión de investigación para averiguar lo ocurrido con la crisis de los cribados de cáncer de mama, su celebración era imposible. En cualquier caso, lo que sí ha evidenciado el debate es la soledad del partido que sostiene al Gobierno.

La respuesta del partido del Gobierno no ha arrojado novedades respecto a la ya conocida en las últimas semanas: todo lo que había que hacer, ya está hecho; se han producido ceses, se ha puesto un número a las afectadas y se ha presentado un plan de choque con unas cifras de inversiones y de refuerzo de personal. Punto y final. El PP cierra la crisis, convencido que su afectación electoral es mínimo y así se ha vuelto a lanzar desde la tribuna del Parlamento. En esta ocasión ha sido de la mano de la portavoz en asuntos sanitarios de los populares, Beatriz Jurado: "ustedes buscan rentabilidad electoral". El resto de su intervención ha ido dirigida a atacar a Pedro Sánchez y a sus "ataques a Andalucía".

La oposición ha consensuado, con sus respectivos matices, su postura ante esta comisión de investigación y en todo el caso de los cribados en general. Criticado por el PP, los tres partidos que la solicitaban han coincidido en preguntar cuestiones básicas que, a su juicio, aún faltan por contestar. Básicamente cuántas mujeres han sido afectadas, dónde se encuentran, qué ha originado el fallo de comunicación de los casos sospechosos y cuántos profesionales se han contratado para solucionarlo.

Una retahíla con todas estas cuestiones han protagonizado la intervención del portavoz de Adelante. José Ignacio García se ha dirigido al consejero de Sanidad (de Salud le llamaba) cada vez que hacía una de ellas. En diez minutos, le ha hecho más de cuarenta. Ángeles Férriz, la portavoz adjunta del PSOE, ha acusado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser el responsable de "haberlo conocido antes haberlo ocultado y no haber hecho nada. Han decidido que esto se ha cerrado y punto final". Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha calificado lo ocurrido como "una crisis de primer nivel, algo imperdonable".

Incluso Vox ha decidido y así lo ha reconocido su parlamentario (y médico de profesión), Rafael Segovia, quien ha pedido a los populares que acepten su propia petición de una comisión de investigación que analice lo que ha pasado en todos los cribados desde su inicio "y así no aceptan la que ha propuesto la izquierda".

No ha habido caso. El no estaba encima de la mesa desde el minuto uno. Lo que no queda tan claro es si se pondrá fin a escuchar los mismos o parecidos argumentos a lo largo de las próximas sesiones. La cercanía electoral es demasiado atractiva para dejar de hacerlo y la falta de explicaciones contundentes desde la Junta lo harán más que improbable.