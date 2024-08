El PP de Andalucía defiende el cambio de los consejeros para reforzar el Gobierno

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido la remodelación del Gobierno andaluz que acometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a finales del pasado mes de julio, que implicó, entre otros cambios, el relevo de las titulares de las consejerías de Salud y de Educación, y con la que el jefe del Ejecutivo andaluz persigue, según ha sostenido el dirigente 'popular', "un relanzamiento de un gobierno sólido" que ya estaba realizando una "excelente labor".

El número dos del PP-A se ha pronunciado así sobre la crisis de gobierno que anunció Juanma Moreno el pasado 29 de julio, tras la que el Ejecutivo andaluz ha pasado de 13 a 14 consejerías, y Rocío Hernández y Carmen Castillo han asumido la titularidad de los departamentos de Salud y Consumo y Desarrollo Educativo y Formación Profesional, respectivamente, relevando así a Catalina García y Patricia del Pozo, quienes, a su vez, han pasado a ser consejeras de Sostenibilidad y Medio Ambiente -la primera- y Cultura y Deporte, la segunda.

Repullo ha sostenido que lo que ha tratado el presidente de la Junta con este cambio de gobierno "es dar un relanzamiento a la legislatura en este último tramo de dos años que quedan por delante", y ha defendido que los consejeros que estrenan competencias "se van a encontrar con un trabajo muy eficaz hecho por sus antecesores", que les va a "ayudar para hacer una excelente labor".

El secretario general del PP-A ha manifestado también que el "único fin" que ha perseguido Moreno con esta "remodelación" del Gobierno andaluz es "el bien de Andalucía", de forma que con ella busca "mejorar los servicios públicos" y "la gestión que se está llevando a cabo" desde la Junta para que todo ello "redunde en todos los andaluces". Frente a ello, ha aludido a la situación que se da en el Gobierno de la nación, con "ministros apuntados por la corrupción, por su ineficacia", que "son cesados y nombrados de una manera automática sin que eso signifique nada, sin que eso beneficie a nadie y sin que eso redunde en una mejor gestión para la sociedad".

El secretario general del PP-A se ha declarado "convencido" de que los nuevos consejeros y aquellos que han cambiado de competencia van a realizar "una excelente labor, como han hecho hasta ahora, y que esa labor se va a ver reflejada en un mayor desarrollo para Andalucía desde el punto de vista económico y, por supuesto, social".

Nuevo portavoz

La remodelación del Gobierno andaluz ha implicado también un cambio en la portavocía del Ejecutivo, que ha pasado de Ramón Fernández-Pacheco a Carolina España, que compaginará esa labor con la de consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. A la pregunta de si de ese cambio se podría interpretar que el debate abierto sobre la reforma del sistema de financiación autonómica va a tener más peso en el discurso político del Gobierno andaluz, Antonio Repullo ha respondido que "no cabe duda".

En todo caso, ha subrayado que Carolina España acumula "una experiencia de muchísimos años, sabe muy bien cómo funciona el Gobierno desde dentro", además de que "conoce Andalucía como nadie", dirige "un área muy transversal, puesto que toca todas las competencias del Gobierno autonómico", por lo que, en su opinión, va a seguir realizando "una excelente labor", y le augura "el mayor de los éxitos".

Ramón Fernández-Pacheco, por su parte, se ha quedado en el Gobierno andaluz como consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y ha promocionado dentro del PP-A hasta el cargo de vicesecretario general, equivalente al 'número tres' en el organigrama del partido. Al respecto, Antonio Repullo ha reivindicado a Fernández-Pacheco como "una de las grandes figuras políticas a nivel autonómico" en Andalucía, y tras recordar que ya trabajó con él cuando fue portavoz del PP-A, ha sostenido que es una persona "llamada a ocupar los puestos más representativos del partido". "Que esté en el partido como número tres me llena de satisfacción", ha añadido el secretario general del PP-A sobre Ramón Fernández-Pacheco, de quien ha dicho además que trabajar con él "es fabuloso", y su labor "va a servir también para que el partido siga ganando músculo en Andalucía y se siga apoyando en toda esa experiencia y en esa juventud" del también consejero de Agricultura, que al PP "le va a venir muy bien".

Situación en la sanidad

La remodelación del Gobierno andaluz ha venido precedida de las críticas que de forma recurrente se han venido dirigiendo desde la oposición a la Junta por la situación de la sanidad pública, al hilo de cuestiones como las listas de espera para una operación o una cita con un facultativo especialista, o la demora para ser atendido por médicos de atención primaria. Al respecto, ha señalado que el PSOE "olvida de dónde veníamos", es decir, de "una situación provocada por su gestión durante muchísimos años" al frente de la Junta que "dejó a la sanidad andaluza en la peor situación de cualquier sanidad pública que hubiese en Europa", según ha aseverado Antonio Repullo para agregar que "tenemos fotografías, datos, situaciones personales que no se daban en toda Europa, pero sí en Andalucía".

"La peor sanidad pública que había en España era la andaluza, y eso todavía no ha terminado de reconocerlo el PSOE en Andalucía", que "debería hacer un ejercicio en tal sentido", ha añadido el dirigente del PP-A. Repullo ha defendido que para evaluar la situación de la sanidad andaluza hay que tener en cuenta el "problema estructural" que actualmente "castiga a toda España", sobre el que el PSOE "a nivel nacional no está haciendo absolutamente nada", sino que se dedica "simplemente" a "echarle la culpa a las comunidades autónomas y decir que tienen que hacerlo de una mejor manera, pero no les dota de mayor capacidad económica y presupuestaria", ni se encarga de solucionar "lo más importante", que es el "déficit de médicos" existente en España, según ha abundado el secretario general del PP-A.

El representante popular ha sostenido que ese problema se debe solucionar con "un gran pacto nacional" con el que "se cubran las necesidades de todos los españoles", y que éstos tengan "la sanidad que nos merecemos". Antonio Repullo ha reconocido que las competencias sobre sanidad "las tienen las comunidades autónomas, pero necesitamos un plan nacional que estructure la sanidad pública para que tengamos una mejor oferta y no tengamos esos déficits", ha añadido. Por otro lado, ha defendido que la Consejería de Salud de la Junta ha realizado "algo inédito" en los más de cinco años de gobierno de Juanma Moreno, y es que "jamás" como en este periodo "se había apostado por una sanidad pública" en Andalucía, "por materias y competencias" de la misma como, por ejemplo, la salud mental, ha citado.

Antonio Repullo ha concluido opinando que por parte del Gobierno del PP-A se camina "en la senda de la corrección de muchos errores heredados de la gestión" del PSOE-A, y "trabajando diariamente con un presupuesto adecuado vamos solucionándolos". "Evidentemente existen cuestiones que son mejorables", ha apostillado el "número dos' del PP-A antes de augurar que el "relanzamiento" de la Consejería de Salud tras el cambio de titular "va a servir para que las listas de espera se reduzcan al máximo posible, y para seguir ampliando esa cartera de servicios que los andaluces tienen ahora en la sanidad pública" y que "antes, desgraciadamente, no tenían"..