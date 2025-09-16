Expertos en descarbonización: "Aplicar estas políticas puede evitar el cambio climático"

Expertos en políticas de descarbonización, reunidos este martes en la tercera edición del Foro Log-In Málaga en el Museo Thyssen, han coincidido en que estas "son las únicas que pueden evitar el cambio climático" en la actualidad si se aplican de manera continuada en empresas e instituciones. Enrique Salvo Tierra, director técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga, ha destacado "la importancia de considerarlas" y ponerlas en práctica en un contexto de emergencia climática donde "el calor extremo ha producido perdidas millonarias en toda Europa, y, sobre todo, en España".

Representantes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Limasam han analizado la gestión de residuos y sostenibilidad en una jornada organizada por este periódico en colaboración con Aena y Votorantim Cimentos. Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento, ha sido la encargada de inaugurar el encuentro. "Hemos ido dando pasos: desde el plan municipal de cambio climático, el primero en Andalucía, hasta diseñar nuevas instalaciones que vayan hacia ese consumo nulo", ha explicado.

Gómez también ha puesto como ejemplo que el Consistorio aprobó la semana pasada su plan de descarbonización. "También hemos firmado convenios con la Universidad, el Puerto y el aeropuerto de Málaga. Debemos aprovechar esas sinergias y conseguir esa descarbonización", ha indicado.

Análisis del consumo en edificios municipales

Según la concejala, el diseño de las instalaciones municipales va encaminado a disminuir el consumo y a alimentarse con energías renovables (por ejemplo sustituir calderas por biomasa). "Vamos a analizar el consumo del Palacio de Deportes Martín Carpena, el instituto Francisco Quevedo de Campanillas y la Comisaría de la Avenida de la Rosaleda. Además, queremos sustituir todo el riego de la zona oeste por aguas regeneradas. La innovación está para eso", ha recalcado.

Primera mesa redonda

La primera mesa redonda del foro ha versado sobre los retos y las oportunidades de la descarbonización, el proceso de reducción y eliminación de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Según Salvo Tierra, llevar a cabo políticas para reducir ese carbono en la atmósfera es fundamental en una época donde no se puede negar ya el cambio climático, ya que son "las únicas que pueden evitar esto".

Juan Manuel Cordobés, responsable del gabinete de dirección del Aeropuerto de Málaga, ha explicado algunos de los objetivos de las políticas de descarbonización en el aeródromo. "Aena ha establecido una estrategia de Sostenibilidad hasta 2030 donde se define la ruta para la descarbonización. Para el año 2026 el objetivo es ser neutro en carbono y en 2030 llegar a las cero emisiones utilizando energías renovables", ha detallado acerca del espacio con 500 empresas y 90.000 pasajeros diarios.

Según Carmen Boulet, directora de Sostenibilidad de Votorantim Cimentos España, la gran mayoría de emisiones de su empresa parte del propio proceso químico de sus fabricaciones. Votorantim Cimentos España lleva años enfocada en utilizar energías renovables (tienen sus propias placas fotovoltaicas). También han investigado y creado cementos con baja huella de carbono, utilizando residuos de otras industrias.

Una de las intervenciones de Enrique Salvo Tierra. / Javier Albiñana

"Ha aumentado la temperatura, es innegable"

José Antonio Víquez, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, ha reconocido que ellos deben dar ejemplo al ser los encargados de que se cumplan los estándares europeos. "Cada vez que cambiamos un vehículo por un eléctrico estamos contribuyendo a la descarbonización. En dos o tres años la delegación se irá a otro edificio y será totalmente eficiente, amable con el cambio climático", ha subrayado. Víquez cree que la situación es "insostenible" y cree que hay un problema cuando se hace ideología del cambio climático (en referencia a los negacionistas): "Esto es como los terraplanistas. Ha aumentado la temperatura. Es innegable", ha dejado claro.

Para el director técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA, hay cuatro focos de producción de CO2: la movilidad urbana, el aeropuerto, las industrias y el turismo. "El transporte público está ganando al transporte privado. La irrupción del Metro ha venido muy bien. Ya llevamos millones de pasajeros", ha destacado. También ha citado avances en el campo de la navegación aérea: "Noruega, por primera vez, tiene todos los vuelos de menos de 1.000 kilómetros, eléctricos. No funcionarán con combustibles fósiles, sino con electricidad. Es un progreso". Además, Málaga superaría la neutralidad de emisiones si se atiende a las mediciones: "La ciudad absorbe más CO2 del que emite".

Otra de las oportunidades se encuentra en las praderas de posidonia en Maro (Nerja), zona protegida. "Si el alga invasora asiática nos lo permite. Son auténticos sumideros de CO2 importantes", ha recordado Víquez.

Entre las novedades, Cordobés ha destacado que las emisiones de CO2 en el aeropuerto se han reducido con una flota de aviones más sostenible. Además, "ya no hay esperas en el aire". "Ni colas kilométricas. Así se reduce el consumo de combustible. Ya no están dando vueltas los aviones y gastando combustible. Desde hace dos años, hemos premiado en el pliego la electrificación de la flota de autobuses. Todos son eléctricos", ha contado el responsable del gabinete de dirección del Aeropuerto de Málaga. Sin olvidar que el aeródromo ha contactado con una startup holandesa que en lugar de reducir el CO2, lo captura, para un proyecto piloto.

Casos de éxitos de la descarbonizacion

La directora de Sostenibilidad de Votorantim Cimentos España ha asegurado que su empresa es "líder en descarbonizacion en España". En los últimos dos años, la cementera ha invertido 15 millones de euros en la modernización de la fábrica en temas de descarbonización. "Seguimos invirtiendo para modernizar los procesos y los productos que fabricamos", ha insistido.

Segunda mesa redonda

Durante la segunda mesa redonda, los ponentes han hablado de innovación, economía circular y estrategias de gestión de residuos. Elena Olmos, responsable del departamento de Planificación, Calidad y Medio Ambiente del Aeropuerto de Málaga, ha sostenido que en Aena trabajan bajo un modelo de economía circular. "Hemos ahorrado un 30% de agua por pasajero en 2024 reutilizando agua de algunas instalaciones. Se han instalado grifos con sensor de presencia y contadores con tecnología que nos permite medir el consumo en tiempo real y la detección de las fugas", ha precisado.

Además, Aena se ha marcado varios objetivos en ese sentido: para 2030 quieren reducir el consumo de agua por pasajero en un 10% respecto a 2019, y si se habla de residuos, tienen el compromiso cero waste en 2040. Al final, Olmos ha dado con la clave: "pequeños gestos que contribuyen al ahorro" como por ejemplo la recogida y recirculación de parte del agua de los dos parques de bomberos del aeródromo; o el sistema de enfriadores de la central termofrigorífica, que utiliza un 70% menos de agua.

Participantes en la segunda mesa redonda. / Javier Albiñana

Gian Della, manager de sostenibilidad, descarbonización e innovación de Votorantim Cimentos España, ha explicado que la industria a la que pertenece su empresa es intensiva, pero tiende a ser circular de aprovechamiento. "Eso nos permite además de consumir mucha energía, aprovechar residuos de otras industrias para producir cemento con mejores propiedades", ha subrayado. Votorantim Cimentos ha lanzado una línea de cemento con huella de carbono reducida y transforma residuos de demolición de edificios antiguos en parte de sus materiales. "Buscamos soluciones y sinergias. Ha llevado muchos años de desarrollo", ha declarado.

En cuanto a la revalorización de los residuos en Votorantim Cimentos, Della ha explicado que hay "muchos criterios de separación". Además, participan en foros y llevan a cabo contactos uno a uno y pruebas piloto. "Tenemos una responsabilidad por generar conciencia de sostenibilidad en nuestros trabajadores y en el entorno. Tenemos comités de Sostenibilidad en nuestras plantas", ha insistido. Desde la cementera, tratan de fomentar la concienciación con la visita de 1.000 alumnos al año a sus plantas.

Según Raúl Evaristo García, director gerente de Limasam, la empresa municipal de limpieza trabaja una estrategia de economía circular. Entre los objetivos tienen "impulsar la conciencia para un consumo responsable" (llevando a cao campañas de concienciación del uso de agua, por ejemplo). Esto se traduce en 95 medidas, algunas ya se han puesto en marcha. Además, Limasan pone en contacto a empresas para intercambiar residuos en función de sus necesidades.

Javier Hidalgo, representante de Inerco (grupo empresarial de base tecnológica asociado al desarrollo industrial sostenible) y del Clúster Empresarial Andaluz del Biometano, ha destacado los beneficios del uso de esta "energía renovable muy madura": "No necesita que cambie mi instalación. Estoy quemando lo mismo. Es un ejemplo muy claro de ese aprovechamiento", ha recalcado. En España, actualmente hay 15 plantas de biometano. Este Clúster aglutina a nueve empresas multinacionales. Entre los logros, las plantas están "consiguiendo obtener el agua, depurarla y utilizarla para riego".