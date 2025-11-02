Podemos Andalucía anuncia el proceso de elección de una cabeza de lista para las elecciones

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, ha anunciado este domingo el inicio de un proceso de elecciones primarias para la confección de las listas con las que concurrirá a las elecciones andaluzas. El partido morado sigue sin aclarar si concurrirá a los comicios andaluces en la misma coalición de partidos, Por Andalucía, en la que se integró en las pasadas elecciones y con la que ha compartido bancada en el Parlamento andaluz.

Martínez ha señalado que las primarias de la formación andaluza de Podemos son "un proceso abierto a la participación y en el que se puede presentar cualquier persona inscrita en Andalucía", un proceso que comenzará el 6 de noviembre y terminará el 29 de noviembre con la proclamación de resultados.

La líder de la formación morada ha hecho un llamamiento a la participación de toda la militancia, "poniendo por encima de todo el debate político desde el respeto y los cuidados", ha informado la agencia Efe en una nota.

Martínez, que ha calificado de "catastrófica" la situación sanitaria en Andalucía, donde "más de 2.000 mujeres siguen sin saber nada de sus pruebas oncológicas", ha defendido la necesidad de "desalojar" del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, al actual presidente, Juanma Moreno.

"Tenemos la obligación de echarlo de San Telmo, a él y, sobre todo, a sus políticas nefastas para Andalucía porque nos va la vida en ello. Hoy damos uno de los pasos necesarios en el camino hacia las elecciones andaluzas y anunciamos la convocatoria de las primarias para conformar las listas", ha recalcado.

La líder de Podemos Andalucía ha transmitido en el comunicado en nombre de la organización andaluza "todas las fuerzas y el apoyo a las compañeras de Extremadura, en especial, a Irene de Miguel, y desearle a Unidas por Extremadura el mayor éxito en las elecciones del 21 de diciembre". Martínez no se ha pronunciado sin embargo sobre si su formación hará lo mismo en Andalucía, si concurrirá en coalición junto a los otros partidos de la izquierda.