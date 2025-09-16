Una plataforma digital andaluza para alcanzar 10 millones de habitantes en 2050

Alcanzar en el año 2050 los 10 millones de habitantes -un millón y medio más que ahora- es la meta fijada en la primera Estrategia Frente al Desafío Demográfico de Andalucía, un plan de la Junta de Andalucía que incorpora medidas novedosas, entre las que destaca una web que funcionará como "escaparate" de 480 municipios en riesgo de despoblación, a modo de las plataformas digitales que registran alojamientos turísticos.

El plan, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, ha sido presentado este martes en público en Almería por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha subrayado que la herramienta ofrecerá información certificada por la Junta "igual" que se hace al usar las plataformas con las que se buscan alojamientos turísticos "en cualquier punto del mundo, pero en este caso para que cualquier persona pueda encontrar información adecuada sobre dónde poder vivir en Andalucía", ha dicho Nieto en unas declaraciones que ha recogido Efe.

La estrategia se compone de medidas en materia de vivienda, empleo, movilidad, medio ambiente y servicios con el objetivo de ordenar la población equilibradamente y mejorar la calidad de vida. Nieto ha defendido que no se trata de un plan sectorial sino de una hoja de ruta común para toda la administración autonómica, que debe mantenerse en gobiernos futuros.

El titular de Justicia ha marcado como referencia los diez millones de habitantes en 2050, una cifra que "no es un capricho", sino la población que, según ha dicho, necesita Andalucía "para impulsar los proyectos que ya se están consolidando en la comunidad desde el punto de vista industrial, agroalimentario, tecnológico o aeronáutico".

Ha añadido Nieto que el crecimiento demográfico debe acompañarse de una convergencia económica que permita a Andalucía situarse en la media nacional de PIB per cápita, ya que "ahora mismo somos la penúltima en ese dato y todavía tenemos que avanzar".

Una campaña para atraer residentes

El plan se completa con una campaña de comunicación bajo el lema Vive más Andalucía, heredera de la marca turística Vive Andalucía. "Igual que fue un éxito en materia turística, lo será en materia poblacional y demográfica", ha señalado Nieto, convencido de que la iniciativa servirá para atraer nuevos residentes y consolidar oportunidades en el medio rural.

Andalucía ha sumado en los dos últimos años más de 60.000 nuevos habitantes anuales, una tendencia que, de mantenerse, permitiría alcanzar el objetivo fijado de los diez millones en 2050. Nieto ha advertido, no obstante, de que "donde no hay oportunidades, no llegan las personas", por lo que el plan busca generar un "círculo virtuoso" que refuerce la instalación de industrias, la oferta de vivienda y la calidad de los servicios en todo el territorio.

La evolución de la población según las proyecciones

Entre las prioridades de la estrategia, según quedó explicado en su aprobación en el Consejo de Gobierno de julio, se encuentran el apoyo a la natalidad, la conciliación familiar, el refuerzo de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades, la mejora de infraestructuras, la digitalización, el fomento del empleo, de la industria y la minería, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo sostenible, así como medidas fiscales para la vivienda rural que permitan atraer y fijar población en el medio rural.

Andalucía, explica la Junta de Andalucía, parte en este reto con la ventaja de no tener un problema generalizado de despoblación y de ser la comunidad más poblada de España con más de 8,6 millones de habitantes. Actualmente sigue creciendo por el saldo migratorio, ya que el saldo vegetativo es negativo. No obstante, ese crecimiento se ha ralentizado, pues entre 2000 y 2015 la población se incrementó en un millón, mientras que en la última década sólo ha crecido en 300.000 personas.

Las previsiones estiman que hacia 2040 ese crecimiento se estanque y que en 2070 Andalucía pueda perder 800.000 habitantes. La diversidad territorial de Andalucía, con 785 municipios y 5.761 núcleos de población, hace que el reto demográfico no se pueda afrontar con soluciones únicas ni homogéneas, sino que requiere una planificación para actuar en cada uno de los territorios según su realidad.

Un informe de proyección de la población publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2022 preveía que la población andaluza habrá experimentado un aumento de la población total del 6% en 2037, por debajo de la media de España (9%). Las regiones con mayor crecimiento entonces serán Baleares (con un crecimiento del 25%), Murcia (16%), Canarias y Madrid (15%) y Cataluña (14%), una comunidad autónoma cuya población adelantará a Andalucía antes de 2050. Según las proyecciones, en 2037 Andalucía tendría 9.005.809 habitantes y Cataluña 8.747.008 habitantes.

Más de la mitad de la población en 30 ciudades

Según recoge la estrategia, más de la mitad de los andaluces se concentra en una treintena de ciudades. Si sumamos las capitales y las diez áreas metropolitanas más pobladas, son en total 195 municipios donde reside el 69% de la población. Con esta radiografía, una de las principales características de Andalucía es la importancia de su red de ciudades medias, que aglutinan a 253 localidades en las que vive el 22% de la población. Y el tercer escalón lo representan 337 municipios rurales, con una gran calidad de vida, pero donde sólo reside el 8,9% de los andaluces.

El principal reto es el actual reparto desequilibrado de la población, ya que el crecimiento de habitantes se concentra en grandes capitales, comarcas de litoral como la Costa del Sol y zonas como el Valle del Guadalquivir, con la consiguiente necesidad de recursos para prestar servicios a cada vez más vecinos. Mientras tanto, más de la mitad de los municipios de interior lleva décadas perdiendo población.