Así es el programa de la Junta para cambiar todos los planes de cribado del cáncer

La reestructuración de SAS que el Gobierno andaluz ha prometido tras la crisis política por los fallos en la detección precoz del cáncer de mama va a empezar precisamente por cambiar el modelo de cribado de los tipos de cáncer más comunes, los de colon y cérvix. Un cambio que tiene una clave fundamental: 101 millones de euros para contratar más personal y/o pagarle horas extraordinarias, hasta 705 nuevos profesionales; implementar nuevos programas informáticos; adquirir material sanitario para hacer las pruebas y hacer las obras de infraestructuras necesarias para que todo eso funcione.

Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha iniciado su mandato desgranando con detalle todo este "plan de acción" que pretende "que no se vuelvan a repetir los errores" y que los programas de detección precoz sean "más rápidos, claros y eficaces". Uno de los principales objetivos es consolidar los avances en la implantación de los programas y garantizar su desarrollo homogéneo en toda Andalucía; asegurar una atención personalizada y comprensible, con comunicación clara y acompañamiento continuo a los pacientes; así como mejorando la trazabilidad y la coordinación clínica.

Las cartas

Para mejorar la comunicación, la Junta de Andalucía va a actualizar el contenido de las cartas de invitación que se envían a los ciudadanos que conforman el grupo diana de cada uno de los cribados con una información clara, comprensible y que motive a la participación; se van a enviar recordatorios a los profesionales sobre la importancia del acompañamiento informativo y la comunicación proactiva en todas las fases del proceso; reforzar los protocolos de comunicación con Salud Responde e incluir la comunicación asistencial en las sesiones formativas periódicas, sensibilizando a los profesionales sobre su impacto en la confianza y la adherencia al programa; y a hacer una monitorización del proceso informativo para detectar posibles demoras o pérdidas de seguimiento derivadas de falta de información o comprensión insuficiente. Así, se espera disponer de información actualizada y precisa del estado de cada paciente en todo momento, desde que recibe la carta o mensaje hasta que tiene un diagnóstico y consolidar un modelo de atención más cercano, claro y participativo, reforzando la confianza de la ciudadanía en los programas de cribados.

La Inteligencia Artificial

La Junta va a implementar un sistema de automatización inteligente (Intelligent Process Automation, IPA), que permitirá una gestión integral y monitorizada de principio a fin, incluyendo todos los ámbitos relacionados con el proceso, desde la identificación de la población diana hasta la confirmación diagnóstica. Este modelo, con una inversión de 10,4 millones de euros con financiación parcial de fondos europeos, se hará de forma progresiva.

Los 32 coordinadores ya nombrados, deberán emitir desde el próximo mes de noviembre cuando termine el plan de choque del cáncer de mama, informes periódicos con los que se pueda identificar los errores así como garantizar la continuidad asistencial, de modo que se evite que las personas participantes queden fuera del circuito de atención previsto.

Más personal y contratos estables

El SAS pretende incorporar hasta un total de 705 profesionales sanitarios tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario con un impacto presupuestario global estimado de 7.150.000 de euros. Así, el plan de acción prevé la contratación de 68 nuevos administrativos, de forma progresiva a partir de diciembre, para mejorar la gestión y seguimiento de las citaciones de los programas de detección precoz de cáncer en los centros de Atención Primaria. Estas contrataciones suponen una inversión de dos millones de euros.

A partir de diciembre, se van a incorporar a los centros de Atención Primaria, 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia para agilizar la atención de las citologías para la detección precoz del cáncer de cuello de útero. Estas incorporaciones suponen una inversión de 3,8 millones de euros. El plan recoge también el refuerzo de los servicios hospitalarios implicados, adecuando las plantillas al volumen de actividad que generan estos programas tanto en los servicios clínicos como en los laboratorios y unidades de apoyo. De este modo, se crearán 178 nuevas plazas de facultativos Especialistas de Área (FEA) en áreas como Digestivo, Anestesia, Ginecología, Anatomía Patológica y Microbiología, se incorporarán 64 enfermeras en el área de endoscopias para aumentar la capacidad de exploraciones, garantizar la seguridad del procedimiento y mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica; 64 técnicos superiores especialistas en Anatomía Patológica, cuya labor será clave para incrementar la capacidad de procesamiento y análisis de muestras, reduciendo los plazos de emisión de resultados y reforzando la calidad diagnóstica; 32 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) destinados también a las unidades de colonoscopia, que prestarán apoyo directo en la preparación de los procedimientos y en la atención postexploración; y 64 auxiliares administrativos que se incorporarán a los servicios de Digestivo y Ginecología, con el fin de reforzar la gestión de citas, la coordinación de agendas y la trazabilidad administrativa de los procesos, contribuyendo a una atención más fluida y organizada. Estas contrataciones supondrán una inversión de 37 millones de euros y se iniciarán progresivamente, en función de la carga asistencial tras un análisis por provincia.

Subida en las horas extras

El SAS va a impulsar la actividad extraordinaria por autoconcierto en los servicios de endoscopia digestiva. A partir del 1 de noviembre se actualizarán las tarifas de las pruebas diagnósticas incluidas en el catálogo del programa, adecuando su valoración económica a la complejidad real y al tiempo requerido para su realización. Se aplicará también un incremento del 10% sobre la tarifa estándar en días no laborables (sábado, domingos y festivos) para estimular la participación de los equipos asistenciales. El nuevo consejero Antonio Sanz sigue así una parte de las recomendaciones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos con el que se reunió el pasado viernes en San Telmo con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a los que prometió escuchar.

Más medios tecnológicos

La tercera línea de actuación del plan de acción que va a cambiar los cribados del cáncer en Andalucía pasa por la innovación tecnológica y digital para modernizar los procesos diagnósticos y reforzar la infraestructura tecnológica. Con este objetivo, en el segundo semestre de 2026 se iniciará la digitalización de las pruebas diagnósticas de anatomía patológica, que se implantará de forma efectiva en hospitales de referencia durante el primer trimestre de 2027.

Para la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica, en la que se invertirán 30 millones de euros, así como para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que actúen como apoyo al diagnóstico, el SAS va a incorporar 46 profesionales con perfil informático, que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros.

Y las obras

El plan de acción incluye la mejora de las infraestructuras diagnósticas en las áreas de anatomía patológica con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica y reducir los tiempos de respuestas mediante la modernización y ampliación de las áreas de Anatomía Patológica en distintos hospitales. Las obras previstas, presupuestadas en su conjunto en un millón de euros, comprenden la reforma del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), la ampliación del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y del Hospital de Antequera (Málaga). Estas intervenciones se ejecutarán de forma progresiva, con previsión de finalización global en agosto de 2026.

Asimismo, la Junta de Andalucía prevé renovar el equipamiento diagnóstico para la realización de las endoscopias con el fin de garantizar la capacidad técnica necesaria para atender el creciente volumen de actividad derivado del programa de detección precoz de cáncer colorrectal. Esta modernización, que se llevará a cabo a lo largo del cuarto trimestre de 2026 con una inversión total de 1,8 millones de euros, contribuirá directamente a reducir los tiempos y a aumentar la eficiencia de los procedimientos diagnósticos.