El Parlamento Andaluz cuelga el "no hay billetes"

No se trata de un debate de investidura, es mucho más importante. Seguramente porque en la investidura ya está decidido quién será el presidente de la Junta y los partidos entienden que en el debate de este miércoles puede ser un punto de inflexión. Eso, desde luego, es lo piensan los grupos políticos en el Parlamento andaluz que llevan días preparando esta intervención y que han copado todas las invitaciones permitidas al público para asistir al Pleno. Tantas que los tres grupos de la izquierda en la oposición, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, habían pedido que se habilitase la Sala Alberto Jiménez Becerril para que acoger a las entidades y asociaciones sanitarias que querían seguir el debate en directo. La Mesa del Parlamento, con mayoría absoluta del PP, lo ha impedido. A pesar de ello, los socialistas han logrado invitar a 42 personas de otros tantos colectivos que van a seguir la sesión desde las dependencias del grupo parlamentario.

En la tribuna de invitados están otros diez representantes de entidades, el cupo que corresponde a esta formación. Y no van a estar solos porque el PP también ha reclamado todas las invitaciones disponibles para que diferentes colectivos puedan seguir el debate. Eso significa que en la tribuna de invitados del Parlamento estarán sentados representantes del Colegio de Médicos de Andalucía, del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el Sindicato Médico, Satse, CSIF y CSIF Andalucía, UGT, Colegio de Veterinarios, Cermi, la Federación de Salud Mental, Confeafa, el Colegio de Ópticos y el Colegio de Odontólogos.

Por cierto que no están presentes ni la Asociación Española contra el Cáncer ni tampoco la Asociación Amama, la que ha destapado los errores en los cribados del cáncer de mama.