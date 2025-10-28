Ozempic está disponible con normalidad en las farmacias de Andalucía tras cuatro años de escasez de suministro

Ozempic, el fármaco análogo del GLP-1 inyectable indicado para el tratamiento de la diabetes 2, está desde este mes disponible con normalidad en las farmacias españolas tras cuatro años de incidencias continuadas derivadas del incremento de la demanda para la pérdida de peso.

El Centro de Información de Medicamentos (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desactivado la alerta por incidencias en el suministro de la semaglutida inyectable que se han concatenado en los últimos años en Andalucía y en toda España, según ha informado NovoNordisk, los laboratorios responsables de este medicamento.

La compañía recuerda en una nota de prensa que Ozempic está indicado para adultos con diabetes tipo 2 que no han logrado un control glucémico adecuado y como complemento de la dieta y el ejercicio, pero desde el principio hubo escasez "por un crecimiento de la demanda global sin precedentes".

Estos problemas, derivados principalmente de su uso fuera de indicación para perder peso, han ocasionado reiteradamente medidas extraordinarias por parte de la Aemps y el Ministerio de Sanidad para garantizar su disponibilidad a las personas con diabetes.

También Novo Nordisk ha emprendido "de manera urgente medidas con resultados a corto, medio y largo plazo". Así, los laboratorios han estado produciendo "a niveles máximos históricos" y han incrementado "significativamente su inversión anual en las plantas de producción cada año": solo en el periodo 2022-2024, rozó los 11.000 millones de euros.

Del mismo modo, en ese tiempo, la compañía se ha asegurado de que las personas con diabetes disponían en todo momento de una alternativa también basada en semaglutida oral para el adecuado control de la diabetes tipo 2, en este caso Rybelsus.

Y también de reducir la demanda de Ozempic fuera de indicación, para lo que ha puesto a disposición de los pacientes Wegovy, en su caso indicado para el control de peso en adultos con obesidad o sobrepeso que presenten también al menos una comorbilidad relacionada, o en adolescentes mayores de 12 años como complemento de una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física.