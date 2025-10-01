La oposición exige "el cese o la dimisión" de la consejera de Salud por los casos de demoras en el cribado del cáncer de mama en Andalucía

Los casos de demoras en la detección de cáncer de mama han llegado este miércoles al Parlamento de Andalucía y los grupos de la oposición han exigido la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha anunciado la creación de un "circuito preferente" para atender a mujeres incluidas en el programa de detección precoz y que hayan sufrido retrasos tras la identificación de posibles lesiones malignas.

La portavoz socialista, María Márquez, ha asegurado que "las últimas noticias" que se están conociendo en estos días llevan a hablar de "una emergencia sanitaria sin precedentes" en Andalucía "en torno a una enfermedad tan grave, tan dura y tan dolorosa como el cáncer". Por ello, ha querido trasladar la "solidaridad" y deseo de "máxima colaboración" del PSOE-A "con las mujeres andaluzas que están denunciando que un año, dos años después de hacerse una prueba del cribado del cáncer de mama, la llaman para decirle que tiene cáncer", y ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista va a mantener este miércoles por la tarde una reunión con la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, que "llevan denunciando esto desde hace muchísimo tiempo".

"Lo que nos faltaba es que nos dijera que son pocas, que son tres o cuatro" las afectadas por estos "problemas" en el programa del cribado, ha comentado María Márquez en referencia a las declaraciones de la consejera de Salud. "Que se lo digan a usted, a su madre, a su hermana, a su hija", ha replicado la portavoz socialista a la titular de Salud, para exigir su "cese o dimisión de manera inmediata".

María Márquez ha advertido de que "estamos ante una crisis de credibilidad y de reputación del sistema sanitario público sin precedentes en Andalucía", por lo que ha reclamado también la comparecencia "de manera inmediata" del presidente de la Junta, que "lleva todos estos días escondido", y al que desde el PSOE-A urgen a "lanzar un mensaje de tranquilidad".

Además, el Grupo Socialista reclama "que se active en este momento un protocolo de emergencia donde la Junta de Andalucía revise de oficio todos los casos de cribado de cáncer de mama que se hayan producido dos años antes de la primera denuncia", desde la base de que "desde el año 2022", como "mínimo, se puede estar dando esta circunstancia en Andalucía".

Se trata de que, "en los próximos días, en una semana, en 15 días como mucho, la Junta de Andalucía comunique en una revisión de oficio el resultado de las pruebas que se han hecho y que le dé la tranquilidad que las mujeres andaluzas merecemos, o que se ponga de manera inmediata en marcha un procedimiento de tratamiento contra el cáncer", ha abundado María Márquez.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dé explicaciones sobre el "enorme escándalo en la gestión de las listas de espera" sanitarias para el cribado de cáncer de mama.

En su cuenta en la red social X, Montero ha señalado que Juanma Moreno debe dar explicaciones hoy mismo después de que su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "sea incapaz de ofrecer una respuesta". "Las andaluzas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa", ha manifestado María Jesús Montero.

De hecho, María Márquez ha urgido a Juanma Moreno a "comparecer ya y trasladar un mensaje de tranquilidad ante la alarma social, ante la emergencia sanitaria que su gobierno ha generado", al tiempo que ha advertido de que "la mayoría de las pruebas del cribado del cáncer de mama se hacen en la sanidad privada", porque hacia allí las "deriva" la Junta de Andalucía, según ha criticado.

"Tremenda insensibilidad"

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que la consejera de Salud ha mostrado de "tremenda insensibilidad, que debiera provocar que esta noche unas cuentas personas no duerman en sus cargos y a ser posible que ella sea una de las que no siguieran en el puesto".

"Los procedimientos oncológicos iban y hoy no van", ha proclamado la portavoz de Por Andalucía, para incidir en una situación donde "las mujeres están tan tranquilas y el SAS no le puede garantizar que no sea cáncer de mama", para proclamar entonces que "éste es el modelo del PP insensible", mientras ha esgrimido las palabras de la consejera apuntando una exageración de las asociaciones para dedicarse a "criticar su mal hacer" para eludir así la responsabilidad de sus fallos".

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha manifestado este miércoles, en relación con las listas de espera para el cribado de cáncer de mama, que el Gobierno del PP-A sólo trae "angustia repetida". "¿Saben lo que es esperar más de cien días una prueba diagnóstica cuando el médico te advierte que puedas tener un cáncer?", ha preguntado López Olea en rueda de prensa, apuntando que esa situación lleva a muchas personas a hacerse "las pruebas diagnósticas de forma privada, como es lógico, porque nadie puede sufrir esa angustia".

"Eso es lo que nos trae el señor Moreno Bonilla con su Gobierno, angustia repetida", ha indicado López Olea, quien ha indicado que el problema es que el PP-A mantiene la "misma sanidad que tenía el cortijo socialista". "Han mantenido el mismo sistema y la misma estructura sanitaria que mantuvieron los socialistas", según ha denunciado López Olea.

"Hay mujeres que han perdido un pecho por esto"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado también a Moreno a "cesar" a Rocío Hernández por los "gravísimos fallos" detectados en el programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía. En rueda de prensa en el Parlamento, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha aseverado que "los gravísimos fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama" que se están denunciando constituyen algo "brutal" y es "el mayor fallo de la historia del Gobierno" de Juanma Moreno. "Es que hay mujeres que han perdido un pecho por esto", según ha subrayado el portavoz de Adelante, que ha criticado que, "encima, la consejera de Salud ha dicho esta mañana que están manipulando" lo sucedido en la sanidad andaluza, en referencia "a las mujeres y a las asociaciones de pacientes que están denunciando esta situación", según ha criticado José Ignacio García.

El portavoz de Adelante ha enfatizado entonces que Rocío Hernández "no puede estar ni un minuto más dirigiendo la sanidad pública andaluza" por un "fallo" que ha afectado ya al menos a "20" mujeres, según ha subrayado antes de añadir que "el problema" principal derivado de este asunto "es la desconfianza que genera", porque "en este momento" habrá "cientos de miles de andaluzas" preguntándose si "habrán cometido el fallo" con ellas mismas. Tras atribuir al Gobierno del PP-A un "plan" consistente en "jugar con la vida de las mujeres para que se tengan que ir a la sanidad privada", el portavoz de Adelante ha considerado que "una consejera que tiene la cara dura de decir que es que están manipulando es un peligro para la sociedad andaluza", y "tendría que salir, pedir perdón, morirse de vergüenza e irse a su casa". Dicho esto, ha anunciado que su grupo ha registrado preguntas sobre este tema para la sesión de control al Gobierno andaluz en el próximo Pleno del Parlamento, previsto para la semana que viene, en el que la cuestión que él mismo dirigirá al presidente de la Junta se centrará en este asunto, según ha avanzado también para subrayar que Juanma Moreno "va a tener que darnos explicaciones, que contestar y no esconderse", porque si la consejera "no se va se le debería cesar", ha remachado. "Y si Moreno Bonilla no cesa a la consejera de Salud, es que está de acuerdo con cómo se está gestionando" y "es el responsable de que se esté jugando con la vida de estas mujeres", ha aseverado José Ignacio García para concluir.

"Asqueroso"

El PP-A ha considerado este miércoles "asqueroso" el intento de partidos de la oposición de "rascar un voto" con el asunto de las listas de espera para el cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza. "El asqueroso, porque no tiene otro calificativo, intento rastrero de intentar rascar un voto en un sitio tan delicado como es las personas que están sufriendo un cáncer de mama", según ha manifestado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha criticado a esos "políticos oportunistas y rastreros capaces de intentar jugar con el dolor de alguien que lo está sufriendo, si considera que con ello puede rascar algún voto".

"Es un intento de incendiar algo tan delicado como la estabilidad emocional y la fortaleza personal de personas que están atravesando el momento más difícil posiblemente de sus vidas", ha añadido Martín, quien ha denunciado además el intento de los partidos de la oposición de "poner en duda la seguridad del mejor sistema de sanidad público que existe en España, que es el de Andalucía".

Se ha mostrado convencido de que, en ningún sitio del mundo, esas mujeres afectadas por un cáncer de mama "estarían tan bien tratadas y tendrían tanta seguridad en sus tratamientos como el que les ofrece el sistema andaluz público de salud". Ha pedido a esas mujeres que "desconfíen de cualquier llamada partidista y repugnante de políticos baratos, de medio pelo", que "no merecen" ser llamados representantes públicos y a los que todo les sirve si consideran que con ello pueden "erosionar o desgastar a un gobierno".

Martín ha manifestado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ya ha dado "explicaciones" sobre el asunto de las listas de espera en el cribado de cáncer de mama, y ha lanzado un mensaje de respaldo a los profesionales del sistema público de salud. "Creo que hay fronteras y líneas en la política que no deberían nunca traspasarse", ha señalado Martín en referencia a los pronunciamientos de portavoces de partidos de la oposición.