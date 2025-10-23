La oposición busca el punto más débil del candidato Juanma Moreno

Ha sido en el salón de plenos del Parlamento de Andalucía, en la sala más noble el conjunto del antiguo Hospital de las Cinco Llagas que se ha convertido en el escenario de varios mítines electorales sucesivos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no estuvo este miércoles presente en las intervenciones de la oposición en el Debate General de Sanidad ante las duras críticas de la oposición. Él mismo ha explicado este jueves en la sesión de control que no tiene obligación de comparecer en ellos, que son los consejeros de turno los que deben dar cuentas. Ante una ausencia que puede ser considerada un error político, fuentes de su entorno explican que el objetivo era bajar el tono de las descalificaciones.

Y la sesión de control de este jueves puede que le haya dado la razón porque los respectivos portavoces de los grupos de la oposición han tenido palabras duras, descalificaciones personales que han ido más allá de la crítica política y que han llevado hasta los sillones de sus señorías el ambiente de las barras de los bares o de los mítines electorales. "Usted se mira en el espejo y se ve guapo, pero ha tenido una desatención tan peligrosa que a algunas mujeres les ha costado la vida", le ha dicho la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ante las protestas de los diputados del PP. "Ya no es el novio de Andalucía, sino Bonilla al que le piden la dimisión las mujeres. Su personaje se ha diluído como lágrimas bajo la lluvia", ha insistido. Nieto ha mostrado sendas mamografías de una paciente a la que, según ha denunciado, "le han modificado el informe médico". Una afirmación que desde la Consejería de Sanidad han desmentido categoricamente: es la misma mamografía en dos imágenes distintas y dentro del estudio que realizan los dos radiólogos que, siguiendo el protocolo, deben analizarla.

"¿Está diciendo que un profesional sanitario está manipulando los datos? Es que eso es un delito", le respondía el presidente de la Junta ante la bronca de la bancada socialista que jaleaba a la portavoz de Por Andalucía. "Dejen de machacar y manipular el sistema público de salud, que todo no vale". En la sesión de control las preguntas registradas formalmente al presidente han sido lo de menos; y eso a pesar de que Moreno ha tratado de plantear propuestas y ha anunciado que la sanidad andaluza contará con 16.000 millones de euros el en Presupuesto 2026 que el Consejo de Gobierno aprobará la semana que viene.

"Soberbia", "tonterías"

Claro que el tono de Nieto no ha sido el único. Desde Adelante Andalucía, José Ignacio García, hablaba de su "soberbia" para añadir, "le van a echar por su mala gestión de la salud". Manuel Gavira, portavoz de Vox, se refería a las "tonterías" del Gobierno andaluz con la creación de un comité de expertos.

"Míreme, míreme; nosotros no creemos que esté privatizando la sanidad pública. ¿Lo ha entendido?", le decía en su intervención. "Veo que le gusta dar órdenes; le ha faltado decirme ¡firme!", le respondía el presidente andaluz.

La portavoz del PSOE, María Márquez, también utilizaba palabras gruesas, "le veo muy subidido", le decía nada más empezar su intervención. "Desprecia a todos los que no piensan como usted", le afeaba para censurar la gestión en la crisis de los cribados, "con mujeres andaluzas abriendo los telediarios de toda España". La portavoz socialista cerraba su intervención llamando a la manifestación que han convocado el próximo domingo frente a San Telmo. "Andalucía está convocada a salvar la sanidad pública de usted que tanto daño está haciendo".

Por cierto que el presidente andaluz ha explicado que ha intentado reunirse con la Asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama y que fueron las que destaparon en asunto, pero que no han querido acudir a ninguna cita, "les he abierto las puertas de San Telmo y han preferido venir a manfiestarse", ha explicado. Por cierto que la convocatoria formal la ha hecho Comisiones Obreras y pretendían instalar un escenario delante de la sede de la Presidencia de la Junta, un extremo que las fuerzas de seguridad les han negado.