Los 'olvidados' de la especialidad de Urgencias en Andalucía

Son los olvidados de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE). Los médicos de las 250 unidades móviles y los casi 400 equipos fijos movilizables que conforman en Andalucía el servicio de urgencias de Atención Primaria, los SUAP, se encuentran, por el momento, excluidos de la nueva titulación que, por contra, sí podrán obtener automáticamente por vía extraordinaria los facultativos que, como ellos, son especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y llevan años atendiendo urgencias y emergencias, pero que sí tienen reconocidas sus competencias profesionales para este tipo de asistencia en el Registro de profesionales del Ministerio de Sanidad, como son los médicos de centros hospitalarios públicos y privados y los facultativos del 061.

La razón de tal contratiempo se encuentra en la letra pequeña de las condiciones que pone el Ministerio de Sanidad para acogerse a esta homologación y que, entre ellas, exige la posesión por parte del profesional de un código (el Código Nacional Normalizado, CCN) con el que los departamentos de Salud de las comunidades certifican la prestación de un servicio de urgencias del facultativo en cuestión y que, en el caso de los médicos de los SUAP, “no existe”, sospechan los afectados, “por estar clasificados como dispositivo de apoyo de Atención Primaria y no como profesionales que trabajan en una unidad de Urgencias y Emergencias”.

Ante ello, una representación de estos facultativos, unidos en el sindicato de Urgencias y Emergencias Sanitarias (SUES), ha decidido pasar a la acción. El tiempo juega a su contra ya que, según el real decreto por el que se crea la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, recogido en el BOE, para muchos de ellos el plazo para acceder al título concluye el próximo octubre. Han enviado un escrito a las direcciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Consejería de Salud y al Ministerio de Sanidad para, en los dos primeros casos, reclamar ese Código Nacional Normalizado (CCN) acorde con el trabajo que realizan y no el que tienen en la actualidad que, para nada, se correspondería con su ejercicio profesional, y, por otro, para hacer partícipe al Gobierno nacional de esta situación.

Lamentan que su actividad asistencial, tanto en dispositivos móviles como en los movilizables que realizan la asistencia sanitara en Uvis móviles y puntos fijos en toda Andalucía, no es reconocida por el SAS como la de profesionales de Urgencias y Emergencias, por lo que no se corresponde con exactitud con los requisitos exigidos por el RD 610/2024 para la obtención del título. Es decir, aún realizando las mismas funciones que sus compañeros en hospitales y en el 061, la codificación actual de su actividad por parte de la Consejería de Salud es limitante para que puedan obtener el título, incluso en contraposición a lo previsto para los compañeros del resto del país.

Su portavoz, Rosa María Romero, explica que son trabajadores “imprescindibles” en la atención de Urgencias y Emergencias sanitarias en Andalucía y que, como tal, sería “muy injusto” que se quedaran fuera de la especialidad. Recuerda que ellos son los que realizan “el 89% de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en Andalucía”, por lo que, la posibilidad de no poder acceder a la especialidad por la vía extraordinaria por la falta de ese código, ha generado una “gran inquietud”, “nervios” y “malestar” entre el colectivo.

“Es muy triste que, pese al trabajo tan importante que realizamos en situaciones de urgencias y emergencias, nos encontremos ahora que no contamos con este código porque el SAS nos tenga registrados como dispositivos de apoyo de Atención Primaria. Para el sistema aparecemos como si estuviéramos trabajando como médicos de un centro de salud y, por ello, no podemos dar ese CCN de Urgencias, que nos exige la homologación de la especialidad”, sostiene Romero. “Nos hemos llegado a plantear si el trabajo que estamos haciendo es legal, porque si aparecemos como médicos en un centro de salud, no sabemos hasta qué punto es competencia nuestra que atendamos prioridades 1 y 2 ( Urgencias y Emergencias), en las asistencias que realizamos a diario, en el 89% de las que ocurren en toda Andalucía”, apostilla.

En el escrito dirigido a las administraciones, al que ha tenido acceso este periódico, el colectivo pide la obtención de ese código tras una búsqueda en el Registro General de Centros del Ministerio de Salud, en el que, aseguran, “no aparece”.

“Este hecho está creando gran inquietud en los compañeros que realizamos el 89% de las urgencias y emergencias extrahospitalarias en Andalucía, ante la posibilidad de no poder acceder a la especialidad por la vía extraordinaria por la falta del mismo”, recoge el documento, en el que también se hace alusión al “desasosiego” que la falta de estos datos está suponiendo entre el personal médico que realiza la mayoría de estos servicios, sin los cuales se quedarán sin poder solicitar su especialidad, así como el planteamiento de “la legalidad de seguir realizándolos por la falta de un simple código”.