Más de ochocientos millones para que Andalucía sea Baviera... o California

Un ex ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y un diplomático de carrera, Pablo Rupérez, han sido los padrinos de la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la Junta que este lunes se ha presentado en Sevilla. El objetivo, posicionar a la comunidad autónoma en el mercado global y exterior y, para ello, además de un amplio documento donde se detalla qué tiene que hacer cada uno de los departamentos del Ejecutivo andaluz, la Junta cuenta con 800 millones de euros en este primer año. "El problema no es de presupuesto, sino de reposicionar a Andalucía para que sea capaz de liderar debates", ha dicho el consejero de Turismo y Acción Exterior, Arturo Bernal.

Se trata de armar una posición sólida de Andalucía en el actual contexto internacional pasando de ser sólo un referente turístico a serlo en otros asuntos clave como las energías renovables, la economía azul o la cultura. Eso además de mantener la posición en la soberanía alimentaria de Europa, "damos de comer a cuatrocientos millones de personas todos los días", defiende Bernal.

Los modelos a seguir son dos clásicos en la política andaluza, la región alemana de Baviera, y la norteamericana de California; la primera porque era un territorio agrícola que ha sabido crecer en inversión industrial y se ha convertido en una potencia económica; y la segunda por los paralelismos de clima y de atracción turística con Andalucía; también ha logrado prosperidad económica más allá de estos tópicos.

Alfonso Dastis ha destacado la potencialidad de Andalucía, "con virtualidades y elementos definitorios propios", recordando que este plan de trabajo se basa en la lealtad institucional. No hay nada que se haga al margen del Estado; sino más bien de acuerdo con el Gobierno central como se ha encargado de detallar el consejero Arturo Bernal. Hay que tener en cuenta que en el proyecto exterior de Andalucía tienen mucha relevancia las relaciones con Marruecos y también con Iberoamérica, dos puntos en los que la política exterior española es particularmente delicada.

El reparto de los fondos europeos

Uno de los asuntos que hay sobre la mesa es el reparto de los fondos de cohesión europeos que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Layen, pretende centralizar entregando a los estados. "Queda mucha negociación y hay que pelearlo intensamente. Hay que tomar conciencia, tener paciencia y estar en los debates", explica Pablo Rupérez quien ha sido embajador en varios países, Chequia o Letonia, y que entiende este movimiento del Gobierno andaluz como el reto de abrir una nueva embajada.

El secretario general de Acción Exterior de la Junta, Enric Millo, ha detallado que todas las comunidades autónomas de España han elaborado una estrategia común, denominada Declaración de Galicia, para plantar batalla en el Comité de las Regiones con un planteamiento consensuado entre todas. Eso sí, desde la Junta de Andalucía aclaran que los principales planteamientos se han redactado en la Casa Rosa, la sede de la consejería y antigua sede de la Presidencia de la Junta.

Asia-Pacífico

Uno de los puntos de interés futuro para Andalucía es la zona de Asia-Pacífico. "Allí va a estar la clase media del mundo en pocos años y tenemos que ir tomando posiciones", ha explicado el consejero Arturo Bernal. Su propuesta estratégica pasa por atraer a visitantes a Andalucía, "mediante nuestro modelo de turismo sostenible y no turismo depredador", para que luego tengan interés en invertir en la comunidad autónoma.

Eso además de mirar al Iberoamérica en busca de personal cualificado para el mercado de trabajo andaluz, en lo que supone también un movimiento dentro de la estrategia de lucha contra la despoblación en Andalucía. Uno de los objetivo es llegar a 10 millones de habitantes en 2050.