"Que no sueñen los de la derecha y de la izquierda que van a quitar al Gobierno del pueblo de Andalucía"

El discurso de Juanma Moreno ha virado hacia la vivienda, seguramente porque la última encuesta del Centra muestra que es el principal problema para la mayoría de los andaluces, mientras que apenas se ha referido a la financiación autonómica que, según ese sondeo, no interesa a los ciudadanos. Y así lo ha transmitido contundentemente a los miembros de su Junta Directiva Regional a los que ha reunido este jueves en Málaga. Pero también ha hecho, por primera vez en público y sin que medie pregunta al respecto, su valoración de la polémica por los contratos menores del SAS y los informes de la Intervención al respecto.

"Hay una campaña sucia por parte del PSOE, de impotencia de verse sobrepasados por la realidad. Veo como se miente sin ningún tipo de rubor y buscan la bronca en el Parlamento". "Vamos a seguir gobernando por muchos palos en la rueda que nos pongan. Que no sueñen que toda esta campaña, orquestada por Moncloa y que siguen los de nuestra derecha; que no sueñen los de la derecha y los de la izquierda, que van a ser capaces de quitar el Gobierno del pueblo de Andalucía que es el del PP andaluz", ha dicho entre aplausos de todos los presentes. Pero no ha sido lo único. "Me importa un comino todo el politiqueo que se trae el PSOE y sus líos internos. El politiqueo, el fango y la mentira para ellos, a nosotros nos preocupa la vivienda", ha insistido tras referirse a "todas las mentiras que se copian en las redes sociales los de nuestra derecha y los de nuestra izquierda".

La propiedad privada

En una intervención más larga de lo que suele ser habitual en estos foros, que reúne cada tres meses aproximadamente, Juanma Moreno, que ha empezado aludiendo a un chascarrillo de Elías Bendodo, "Elías, no me llames nunca cariño", (referido al mensaje de Koldo a la presidenta balear Francina Armengol), ha querido dejar clara su defensa de los propietarios de vivienda en Andalucía. "Se está llegando a poner en cuestión la propiedad privada de trabajadores que con su sudor han pagado una vivienda para ponerla en alquiler y garantizarse su jubilación", ha dicho para afirmar que en Andalucía la mayoría de los propietarios de viviendas no son grandes tenedores sino "familias trabajadoras". "No lo vamos a permitir en Andalucía. Frente a este ruido, estabilidad, seguridad y confianza", ha dicho.

Y un dato curioso, Juanma Moreno ha animado a los cuadros de su partido presentes en la Junta Directiva Regional a generar "buen rollo y buen ambiente en Andalucía" en contra de lo que considera que propicia el Gobierno de Pedro Sánchez. "Nosotros, optimismo, ilusión y confianza". Por cierto, que ni una sola vez se ha referido a los buenos resultados electorales que le dan la encuesta del Centro de Estudios Andaluces.