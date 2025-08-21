Moreno rechaza la quita de 18.791 millones de euros: "Es una exigencia del independentismo catalán"

No hay fisuras en las comunidades autónomas gobernadas por el PP sobre la condonación de la deuda con el Gobierno central, todas y cada una de ellas rechazarán acudir a la quita. Incluida la valenciana, cuya deuda en relación con su PIB es algo mayor del 40%, un caso aún más grave que el de Cataluña. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, reapareció ayer en Málaga tras varios días de vacaciones e insistió en esta condonación "es una exigencia del independentismo catalán". El rechazo de Compromís a la condonación pone en riesgo la aprobación de esta quita que debe aprobar el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica.

El Gobierno aprobará en un Consejo de Ministros de primeros de septiembre el proyecto de ley que propone una condonación de 83.252 millones de euros, de los cuales 18.791 millones corresponderían a Andalucía y 17.104 millones de euros, a Cataluña. Andalucía sería la más beneficiada, pero el Gobierno de Juanma Moreno sostiene que deshacerse de esa deuda no supone "dinero constante y sonante" porque no lo puede emplear en inversión en servicios públicos, porque cree que es una "mutualización" y, en especial, porque se trata de una petición de ERC, que se materializó en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

"Es una condición que pone el independentismo catalán para la subsistencia de Pedro Sánchez", indicó Moreno en Málaga, con lo que en su opinión la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cumple con la exigencia del independentismo catalán". Portavoces de las comunidades valenciana, de Madrid y de Aragón se manifestaron también en el mismo sentido y con los mismos argumentos. A estos se unió Compromís, un aliado parlamentario del Gobierno y cuyo voto negativo pondría en peligro la ley orgánica.

La diputada de Compromís en el Congreso Agueda Micó ha cuestionado la propuesta que aprobará, próximamente, el Consejo de Ministros por ser "totalmente discrecional" para solucionar "un pacto concreto con un partido político y una situación concreta de una ministra de Hacienda que es candidata a la Junta de Andalucía", en alusión al acuerdo del PSOE con ERC y a María Jesús Montero, respectivamente.

La tesis de Compromís es que la cifra que se le condonaría a Andalucía es tan alta por la condición de Montero como candidata. Según Micó, la propuesta "no responde a las necesidades reales de los valencianos". Ha hecho hincapié en que la Comunidad Valenciana es la región que tiene "una deuda más grande" como consecuencia de la "infrafinanciación que el propio Gobierno central y que el Estado ha tenido con los valencianos".

Desde la Junta de Andalucía se defiende que el volumen de la deuda no es tan preocupante si se compara con la media española o con la situación de Cataluña o Valencia. Pero más que lo económico, lo que pesa en este debate es político. El presidente andaluz sostuvo desde Málaga que Cataluña es "la comunidad más endeudada de España", y es desde allí desde donde "están solicitando" dicha quita de deuda, ha abundado, antes de poner de relieve que desde ERC acaba de advertir de que "no va a haber Presupuesto" del Estado para el próximo año "si no hay un cupo separatista en Cataluña, un cupo de financiación".

ERC ha aclarado que la quita de la deuda no es una condición para aprobar los Presupuestos Generales de 2025, sino el nuevo modelo de financiación singular de Cataluña.

La deuda contraída por las comunidades con el Gobierno central no se debe, sin embargo, a los excesos fiscales de las autonomías. Ni siquiera en el caso de Cataluña, sino a la infrafinanciación que todas han sufrido para hacer frente a los servicios públicos durante la Gran Recesión y, en menor medida, la epidemia de Covid. El Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), en un estudio que realizó en 2022, adjudicó toda la deuda andaluza, tanto pública como privada, a la una financiación insuficiente.

Moreno recordó que cuando María Jesús Montero fue consejera de Hacienda de la Junta "dijo que no se podía aceptar" una quita de deuda hasta que "no hubiera un modelo de financiación autonómica justo".

El presidente de la Junta ha lamentado que Montero lleva "algo más de siete años en el Gobierno como responsable y titular de Hacienda, y no ha movido un dedo para lo que ella defendía como consejera" del ramo, mientras "Andalucía sigue infrafinanciada", recibiendo "1.500 millones de euros menos" al año de lo que le correspondería, de forma que "todos los años competimos en desigualdad con el resto de comunidades autónomas", según ha denunciado. Moreno ha concluido lamentando que Montero "no ha sido capaz ni siquiera de hacer un fondo de compensación para nivelar" la financiación de una "de las comunidades autónomas peor financiadas de España, que es Andalucía", según ha zanjado.