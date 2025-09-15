Moreno critica a Sánchez por utilizar el conflicto en Gaza en beneficio de sus intereses electorales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar la situación en Gaza para "polarizar" a la opinión pública en beneficio de sus intereses electorales y ha apuntado que la única solución al conflicto vendrá a través de la Unión Europea.

En declaraciones a los medios antes de participar en Madrid en la Junta Directiva del PP, Moreno ha acusado a Sánchez de "abrazar una causa con una motivación claramente política y electoral", por lo que le ha acusado de "manosearla" y "hacer un flaco favor a la causa palestina".

"Cuando uno manosea esas causas al final expulsa a una parte de la población que las apoya", ha sostenido Moreno, para quien "parece que todos los que apoyan a los gazatíes son de izquierda y los que no lo hacen son de derechas, y esto no es así". Ha criticado que se vuelva a la "absoluta polarización a la que quieren arrastrar Vox y el sanchismo".

Moreno ha opinado además que la situación en Gaza es "completamente inaceptable en una sociedad actual" y ha argumentado que tienen que ser Naciones Unidas y la Unión Europea quienes "influyan de manera determinante para que de una vez por todas cese esa situación".

Ha añadido que Israel tiene "todo el derecho del mundo a defenderse" de un atentado "brutal" por parte de un grupo terrorista como Hamás pero que esa reacción "no puede ser infinita y desproporcionada como está siendo estos días", con imágenes que "a todos encogen el alma".

El presidente andaluz ha lamentado la actitud del Gobierno durante los disturbios en la Vuelta Ciclista a España y ha acusado al Ejecutivo de "propiciar esa situación, que no es positiva". Las protestas de miles de personas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la prueba obligó ayer en Madrid a suspender la última etapa de la competición, a 56 kilómetros de su conclusión.