Montero seguirá de vicepresidenta del Gobierno hasta que Moreno convoque las elecciones

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que seguirá compaginando sus tareas en el Ejecutivo central con las que asume como secretaria general del PSOE de Andalucía el tiempo que considere "necesario", y mientras no se convoquen las próximas elecciones andaluzas, previstas para junio de 2026.

María Jesús Montero ha recordado que la convocatoria de elecciones "es una potestad que corresponde en exclusiva a los presidentes", y en el caso de Andalucía, al autonómico, es decir, a Juanma Moreno, si bien ha querido dejar claro a renglón seguido que el PSOE-A "está preparado, con mucha ilusión" y "mucha gana para conquistar la voluntad, la confianza de los ciudadanos y, por tanto, desarrollar todo el potencial que tiene esta comunidad autónoma para liderar el crecimiento, la generación de empleo y, por tanto, las oportunidades para todos los ciudadanos", ha añadido.

Sobre su prevista renuncia al Gobierno para centrarse en su rol de candidata socialista a la Junta en los próximos comicios autonómicos, Montero ha respondido que "cada cosa a su tiempo", y "lo primero es la convocatoria electoral, que todavía no se ha producido" y para la que "todavía queda un año" en Andalucía, según ha subrayado. "Así que, por ahora, voy a seguir concentrada en esta doble tarea de acompañar a Andalucía desde el Gobierno de España y desarrollar la tarea de oposición también como secretaria general del PSOE de Andalucía", ha confirmado.

Ha añadido que "siempre" ha dicho que "probablemente la mayor contribución que se tiene desde el Gobierno de España a esta comunidad autónoma es el récord de recursos que se ha aportado a Andalucía", y al respecto ha puesto de relieve que esta región ha recibido "más de 8.500 millones de euros más de promedio anual" de la mano del Ejecutivo de Pedro Sánchez "respecto a lo que recibía con los gobiernos del PP".