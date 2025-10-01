Montero exige a Moreno explicaciones por el "escándalo" en el cribado de cáncer de mama

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé explicaciones "inmediatas" por lo que considera un “escándalo en la gestión del programa de detección precoz del cáncer de mama” en la sanidad pública andaluza. Las críticas llegan tras conocerse nuevos testimonios de mujeres afectadas por importantes retrasos en sus diagnósticos.

Montero considera que estos casos reflejan una situación "gravísima" que requiere responsabilidades políticas. “Hemos oído el duro testimonio de muchas mujeres relatando demoras de más de un año en el diagnóstico y tratamiento de su cáncer. Frente a ello, la consejera de Salud ha sido incapaz de mostrar empatía ni de ofrecer una explicación clara sobre qué ha fallado”, ha afirmado la también ministra de Hacienda en un vídeo remitido a los medios.

Según Montero, lo que estas mujeres merecen no son “ni excusas ni fotos”, sino garantías de que no habrá más demoras en procesos médicos que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. “Las mujeres andaluzas necesitan explicaciones, soluciones y responsabilidad política. Y el presidente Moreno está escondido, sin dar la cara”, ha criticado.

La dirigente socialista ha denunciado además que el presidente de la Junta "mintió" en sede parlamentaria al afirmar que no existían listas de espera en el tratamiento del cáncer en Andalucía. “No sólo hay listas de espera, sino que las consecuencias de los retrasos están arruinando vidas”, ha asegurado.

Montero ha vinculado estos fallos a lo que considera un “grave deterioro del sistema sanitario andaluz”, causado por “políticas privatizadoras” que, según ha señalado, están derivando recursos y pruebas médicas al sector privado. “Esa es la hoja de ruta del Gobierno del PP, debilitar la sanidad pública para justificar su desmantelamiento”, ha denunciado.

Por todo ello, Montero ha urgido a Moreno a comparecer públicamente, asumir responsabilidades y detallar qué medidas piensa adoptar para revisar el programa de cribado de cáncer de mama, garantizar atención prioritaria a las afectadas y restaurar la confianza en el sistema sanitario. “Si no puede asegurar que esto no volverá a pasar, alguien tiene que asumir las consecuencias”, ha zanjado.