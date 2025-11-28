La ministra Sanidad espera aprobar el protocolo común frente a la gripe el 3 de diciembre: "A ver si el PP no lo veta como el año pasado"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que confía en aprobar el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios el día 3 de diciembre en la Comisión de Salud Pública, después de que las comunidades autónomas hayan expresado su sintonía en este sentido durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Cuando hemos hablado de esto con las comunidades autónomas, creo entender que se han comprometido a que el día 3 van a aprobar un protocolo común. Han intervenido solo dos comunidades (y han ido) en la misma línea que el Ministerio: necesitamos un protocolo común y necesitamos que sea aprobado el día 3 en la Comisión de Salud Pública", ha señalado en rueda de prensa tras la reunión extrordinaria con las comunidades autónomas.

En este sentido, ha expresado creer que se ha "superado" el contexto del año pasado, cuando varios consejeros se negaron a aprobar el plan y este terminó publicándose como un documento de recomendaciones en la web del Ministerio. "El día 3 veremos a ver qué es lo que se va a votar. Pero es un protocolo que se ha aprobado de manera técnica con todas las comunidades", ha añadido.

Plan propio de Andalucía

Andalucía ha anunciado que activará un plan de acción propio ante la gripe para proteger de forma especial a los más vulnerables tras participar el consejero en el Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial convocado para abordar un protocolo común de actuaciones en todo el territorio frente a la gripe y otros virus respiratorios, un plan que ya fue vetado en el pasado por los consejeros del PP.

La Consejería de Sanidad ha informado de que Andalucía recomendará el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (hospitales y centros de salud) y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas.

La gripe ha superado el umbral epidémico

La ministra ha detallado, en línea con los últimos datos epidemiológicos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que la curva de gripe está subiendo y ha superado el umbral epidémico, habiendo registrado la semana pasada 40 casos por cada 100.000 habitantes. "Pero lo que queremos evitar es llegar a cifras como el año pasado o como el año anterior, que se llegó a cifras de 400 casos por 100.000 habitantes. De esto van las medidas de prevención, de esto va el protocolo", ha resaltado.

Sobre el texto, ha explicado que "en esencia" es el mismo que se publicó como recomendación el año pasado, con unos criterios "flexibles y adaptables" a las condiciones específicas que presente cada comunidad autónoma. Así, contempla cuatro escenarios de riesgo (0, 1, 2 y 3) y, en función de los mismos, una serie de recomendaciones.

García ha destacado que incluye tres medidas "básicas", entre las que se encuentra en primer lugar el uso de la mascarilla, solo en centros sanitarios y sociosanitarios, como una recomendación si el escenario es leve y llegando a valorar su obligatoriedad ante un incremento de la incidencia. Junto a esto, se hace énfasis en la importancia de la vacunación y, por último, en las medidas higiénicas.

Respecto a la "flexibilidad" del protocolo, ha precisado que esta no significa que las comunidades se puedan negar a implantar alguna de las medidas contempladas, como por ejemplo el uso de mascarillas. "La flexibilidad significa que se adapta a los escenarios reales de todas y cada una de las comunidades, pero los protocolos, como todos los protocolos, dicen que cuando hay una serie de criterios se tienen que adaptar una serie de medidas", ha apuntado.

"Esa flexibilidad tiene que ver, por ejemplo, ahora en el norte y en el sur hay diferentes tasas, hay diferentes incidencias. El norte tiene unas tasas más altas que el sur. No vas a obligar a Extremadura, por ejemplo, ahora, que tiene una incidencia más baja, a tomar las mismas medidas", ha enfatizado.

Con todo, ha insistido en que el protocolo tiene que ser "unitario" y en que es "urgente" trabajar "al unísono" para minimizar los efectos de la epidemia de gripe. "Tiene que ser una llamada de confianza a la ciudadanía para que entiendan que aparcamos, cuando es importante, los intereses partidistas y nos ponemos a trabajar para la salud de la ciudadanía", ha apostillado.

Los hospitales

Preguntada acerca de si considera que los hospitales este año están preparados para afrontar la temporada de gripe, ha afirmado según lo sucedido en años anteriores que "el sistema nunca está preparado para una epidemia" si no se ha actuado previamente en materia de prevención, lo que se traduce en mayor número de ingresos y mayor número de gente afectada. "Esto es una enseñanza de primer orden de la pandemia", ha aseverado.

"Quiero decir que cuanto antes actuemos y cuanto antes pongamos las medidas de contención, menos va a llegar en número de ingresos y en número de colapso o saturación, como queramos llamarlo, de nuestro sistema sanitario", ha destacado.

Al hilo, ha comentado que las consejerías ya hacen sus propios planes de invierno para dotar a los hospitales y a los servicios de salud de más profesionales, por lo que ahora lo que se necesita es hacer hincapié en prevención y medidas de contención.

Homologación de especialistas

Por otra parte, cuestionada sobre la homologación de especialistas, ha señalado que el Ministerio de Sanidad ha hablado con todas las comunidades autónomas y ha explicado que hay un decalaje de tres o cuatro meses, debido a que se cambió el sistema y se pasó de homologar cada dos meses a hacerlo cada 15 días.

"Estamos ahora mismo en una situación en la que homologamos más títulos de gente que estamos formando. Hay que decir que esta es una situación real, salen menos egresados que títulos que estamos homologando. Esto da para una reflexión", ha indicado añadiendo que se estánhomologando títulos a un ritmo "importante" y que "todas las comunidades tienen la posibilidad de aumentar los recursos en base a todos estos profesionales que están homologados".

Respecto a la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), ha reiterado que Sanidad espera que esté "plenamente operativa" en el primer semestre de 2026, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 18 de noviembre el acuerdo por el que se inicia el proceso para determinar su sede física. "En breve se llevarán aquellos criterios para que las diferentes comunidades se puedan presentar a esas candidaturas para albergar la sede de la Agencia Española de Salud Pública", ha comentado.

23,7 millones

Por otra parte, en la reunión de este viernes se han aprobado de criterios de reparto y la distribución de un total de 23.739.890 euros, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad en el ejercicio presupuestario 2025, para reforzar distintas áreas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia de cribados, vigilancia sanitaria o medidas frente al tabaquismo.

En concreto, 2.000.000 de euros a gestionar por las comunidades autónomas para mejorar la autosuficiencia en plasma humano en el SNS; y para equipamiento de unidades de donación de plasma por un importe de 2.500.000 euros.

Además, 1.500.000 euros a CCAA, Ceuta y Melilla para la implementación de medidas y planes frente al tabaquismo; junto a 2.539.890 euros para la financiación del programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS; y 200.000 euros para el desarrollo del sistema de Biomonitorización.

También 7.000.000 de euros para sistemas de vigilancia en cáncer, enfermedades raras, salud mental y resistencias de antimicrobianos; 1.000.000 de euros para el desarrollo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones (SIVAIN), y otro millón para la Vigilancia en Salud Laboral. Por último, 2.000.000 de euros para la vigilancia de cribados; y 4.000.000 de euros para sistemas de vigilancia (SIVAIN).