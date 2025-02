¿Quién ha estado con Miguel Tellado en Sevilla?

La lealtad del PP andaluz con Alberto Núñez Feijóo está fuera de duda. El apoyo personal de Juanma Moreno fue clave para que el gallego diese el paso para liderar el partido y nada ha cambiado. Pero una cosa es el líder y otra quienes componen su círculo más cercano, con quienes consulta la mayor parte de sus decisiones, algunas de las cuales no se comprenden bien por los lares del Sur.

Que eso es harina de otro costal como ha quedado patente en la última visita de Miguel Tellado a Sevilla. El portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso participó este miércoles en el exitoso ciclo de conferencias 'Letras en Sevilla' que dirigen Jesús Vigorra y Arturo Pérez-Reverte en la Fundación Cajasol ante la clamorosa ausencia de cargos regionales del PP. Nadie de la dirección regional del partido acudió a verlo, a acompañarlo o aplaudirle; fueron los diputados sevillanos bajo su mando, como Rafael Belmonte, Ricardo Tarno o Sol Cruz-Guzmán, los que arroparon al jefe. Es más, los miembros del Gobierno andaluz o los responsables autonómicos del partido ni siquiera sabían de la visita de Tellado a Sevilla. ¿Falta de comunicación desde Madrid?

Es evidente que el peso del PP andaluz en la moqueta de Génova no es el que se había previsto. Elías Bendodo y Juan Bravo, fichajes estrella de Feijóo, no tienen la influencia que los populares andaluces desearían y que, además, muchos entienden que merecerían no sólo por sus respectivas trayectorias políticas sino, sobre todo, porque aportarían una visión periférica que parecen haber perdido los gallegos.

Y hay un detalle más. El portavoz del PP acudía a una tertulia junto a su homólogo socialista en el Congreso, Patxi López, quien también estuvo completamente solo en su charla; nadie del PSOE andaluz estuvo junto a él. Pero este jueves los parlamentarios socialistas se han apresurado a enmendar su error. Patxi López ha recorrido el Parlamento de Andalucía guiado por la dirección del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz y María Márquez; Juan Espadas no los ha acompañado porque está en Madrid participando en la sesión plenaria del Senado.