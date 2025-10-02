Los médicos vuelven a la huelga este viernes en contra del Estatuto Marco

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado para este viernes un nuevo paro nacional, tras la huelga celebrada en junio. Las organizaciones esperan un seguimiento masivo, respaldado por diversas entidades médicas, para manifestar su frontal rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad y demandar un texto normativo específico para el colectivo médico.

La protesta, que podrá secundarse desde las 00:00 horas, llega después de que CESM y SMA acusaran al Ministerio de mostrar una "ausencia total" de voluntad negociadora. El pasado martes mantuvieron una reunión con representantes de Sanidad, incluida la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez, sin llegar a acuerdos significativos. El departamento que dirige Mónica García ha rechazado reiteradamente retirar el actual borrador y negociar un texto exclusivo para médicos, que incluiría medidas como la voluntariedad de guardias y jornada de 35 horas semanales.

La movilización cuenta con respaldos importantes como el de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha animado a secundar el paro para unificar la voz de la profesión y defender la dignidad del colectivo. También se han sumado el Foro de la Profesión Médica y otros sindicatos no federados como la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

Servicios mínimos y movilizaciones en toda España

Los sistemas sanitarios autonómicos ya han establecido los correspondientes servicios mínimos para garantizar la atención esencial durante la jornada de huelga. Las negociaciones para actualizar esta normativa, vigente desde 2003, se han prolongado durante aproximadamente dos años, periodo en el que el Ministerio ha presentado varios borradores sin lograr el consenso del sector médico.

La protesta se materializará en numerosas concentraciones por toda la geografía española. En Madrid, Amyts ha organizado una manifestación que partirá a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados y se dirigirá hasta la sede del Ministerio de Sanidad. En Barcelona, Metges de Catalunya ha convocado a los profesionales a las 10:30 horas frente al Departament de Salut.

Andalucía vivirá manifestaciones en Sevilla, Córdoba, Almería y Huelva, mientras que en Extremadura los médicos se concentrarán tanto en Cáceres como en Badajoz. Murcia y Ceuta también tendrán movilizaciones ante las puertas de los centros sanitarios. En Castilla-La Mancha se han programado protestas en Ciudad Real, Albacete, Toledo, Guadalajara, Cuenca y Talavera de la Reina, mientras que en Castilla y León los actos tendrán lugar en Valladolid, Salamanca, Soria, Ávila, Zamora y Aranda de Duero.

La Comunidad Valenciana verá concentraciones en sus tres provincias: Alicante, Valencia y Castellón. Los profesionales de Baleares se manifestarán en Mallorca, Menorca e Ibiza. En el norte peninsular, Cantabria tendrá su concentración en el Hospital Marqués de Valdecilla, Asturias en el Hospital Universitario Central y en centros de salud, mientras que en Galicia los médicos se reunirán ante las puertas principales de los hospitales.

Completan el mapa de protestas La Rioja, con una concentración en el Hospital Universitario de San Pedro de Logroño; Navarra, con actos en el Centro de Consultas Príncipe de Viana de Pamplona; País Vasco, con movilizaciones en las tres provincias; Aragón, con manifestaciones en Zaragoza y Teruel; y Canarias, donde habrá acciones en Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria.

Tensión creciente en las negociaciones

El conflicto no solo enfrenta a Sanidad con CESM y SMA, sino que también las organizaciones sindicales presentes en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han realizado diversas movilizaciones y amenazan con "acciones contundentes", incluida una posible huelga, si el Ministerio decide cerrar unilateralmente la negociación.

Estos sindicatos mantuvieron ayer una reunión con representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, criticando duramente la postura de estas últimas. Les acusan de buscar "una norma tan básica que no tenga prácticamente contenido" bajo el argumento de una supuesta invasión de competencias autonómicas por parte del Estado, lo que complica aún más el panorama para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas.