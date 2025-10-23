Los médicos de Andalucía celebran las contrataciones pero ven difícil encontrar sanitarios

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Antonio Carmona, ha considerado que la contratación anunciada de más 4.300 nuevos sanitarios paliará "gran parte" del problema de la sanidad de Andalucía, aunque "lo difícil" será encontrarlos para que empiecen o vengan a trabajar a esta comunidad. "Las medidas realmente son muy importantes y creo que vienen a paliar gran parte del problema de la sanidad andaluza", ha declarado Carmona, quien ha destacado además la inyección de millones que la medida implicará para la sanidad: "Son bien recibidas y creo que son fenomenales".

No obstante, ha apostillado que "lo más difícil", entre esos cuatro millares de nuevos sanitarios, será encontrar especialmente a más de mil médicos para que empiecen a trabajar en Andalucía. "No tenemos tantos y tendríamos que traernos a esos profesionales de fuera de Andalucía o de España", ha dicho el presidente del Consejo Andaluz, quien cree que eso solo se logrará "pagándoles mejor" que en los destinos donde se encuentren actualmente.

"Esa es una de las primeras medidas que solicito, poco a poco, pero que se lleve a cabo. De esta forma posiblemente podremos recuperar a gran parte de esos profesionales que tenemos fuera", ha añadido.

Otro de los asuntos que preocupan al CACM es "arreglar" los problemas relacionados con el programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama. "Lo primero es solucionarle el problema a estas mujeres que están sufriendo. Hacerles la repetición de las mamografías y las ecografías pertinentes lo antes posible", ha señalado Carmona.

Para el presidente, la solución no está en "continuidades asistenciales", dado que la comunidad cuenta con muchos radiólogos, que funcionan muy bien, pero que "están al 200%". "Ahora no es cuestión de decir, en vez de estar 4 o 5 horas vas a usar 6 o 7 pagándoselas de esa forma. Páguelo usted por proceso, que eso ya se hace desde hace muchos años", ha indicado Carmona, partidario de abonar tanto al médico como al auxiliar en función del número de ecografías o mamografías.

"No necesitamos 12 millones de euros para solucionar este problema. Este problema, de la forma que estoy diciendo, se soluciona aquí en Andalucía con un millón de euros como mucho, incluso comprando ecógrafos", ha apuntado.

Finalmente, ha felicitado el que considera "gran esfuerzo" que está haciendo tanto el presidente, Juanma Moreno, como el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para "intentar poner orden en la salud". "La sanidad está realmente mal en toda España, pero aquí somos muy grandes y tenemos que ser, como siempre, los primeros en atajar el problema", ha concluido.