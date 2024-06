María Jesús Montero convocará en julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera tras la petición de Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero va a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el mes de julio y considera que podría haber una reforma del sistema de financiación autonómica en caso de que el Partido Popular tuviese una propuesta única.

Por otro lado, la también vicesecretaria general del PSOE, espera que ERC finalmente acepte investir al líder del PSC, Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, a pesar de que los republicanos están pidiendo soberanía fiscal para recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña.

Montero espera que ERC "entienda" que solamente existe la posibilidad de investir a Illa y en caso contrario tendrían que acudir a una repetición electoral, una opción que a su juicio la sociedad catalana no quiere porque ya se ha expresado en las urnas y lo que desea es que los políticos sean capaces de "administrar la voluntad" que han indicado con su voto.

El PP no tendrá una propuesta en dos meses

Para Montero, el mandato de los ciudadanos es conformar un gobierno con Illa al frente y ha reiterado que la negociación está en manos del PSC. "Todo empieza y termina en Salvador Illa, él es la persona más adecuada para poder responder sobre los planes" para tratar de armar un acuerdo con ERC, ha reiterado.

Así, al ser interrogada sobre si ve posible renovar el sistema de financiación autonómica en dos meses -el plazo fijado para una investidura en Cataluñ-- responde que sí, en caso de que el PP tuviera una propuesta única entre todas las comunidades autónomas que gobierna. Sin embargo apunta que las posturas son dispares entre comunidades como por ejemplo Madrid, Andalucía y Galicia y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene ganas de hacer de árbitro".

No obstante, considera que los 'populares' no tendrán una propuesta única en dos meses "porque no la han tenido en los seis años anteriores en las que hemos estado en reuniones con cada comunidad autónoma", según reprocha. Recrimina además que para eso haría falta liderazgo en el PP y habría que preguntar a Feijóo si es capaz de poner de acuerdo a sus barones y presentar una reforma que permitiera avanzar en la reforma del sistema.

En este sentido, la ministra de Hacienda acusa a Feijóo de rechazar una reunión con el PSOE -"tal como le propuso el presidente Sánchez", según apunta- para abordar un acuerdo entre ambas formaciones, señala. "Pero rehusó probablemente porque no tiene ganas de meterse de árbitro e intentar poner de acuerdo, por lo menos, a estos tres territorios".

Montero dice que en la reunión del CPFF que se llevará a cabo en julio se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas.

Carta de las comunidades del PP

En la tarde de este martes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP elevaron una petición formal para que se celebrara este Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el tratamiento singular a Cataluña en materia de financiación.

La última vez que se reunió este órgano multilateral fue en diciembre del año pasado, para abordar el objetivo de déficit de las comunidades de 2024, aunque los Ejecutivos autonómicos reclamaban a Montero incluir en el orden del día la financiación autonómica.

Sin embargo, la ministra Montero negó en el seno del Consejo de Política Fiscal una negociación bilateral con Cataluña en financiación y quedó con las comunidades autónomas en llamarlas para abordar la condonación de la deuda que pactó el Gobierno con ERC.

En este Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno necesitaría el voto de una sola comunidad autónoma --que podría ser Cataluña-- para validar un eventual tratamiento singular en materia de financiación para Cataluña, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de votos en este foro multilateral, según explican a Europa Press expertos en financiación autonómica.

El voto de esta comunidad puede ser incluso de Cataluña, que, tras varios años de ausencia en este foto multilateral, volvió a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2021 a través del conseller de Economía de por aquel entonces, Jaume Giró.

Durante los cinco años anteriores, Cataluña envió a altos cargos del departamento de Economía, que no tenían potestad de voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque en los últimos años ha decidido que acuda personalmente el consejero, que podría ser decisivo para validar un posible acuerdo bilateral en este foro.

Eso sí, el economista Ángel de la Fuente, director de Fedea, ha precisado a Europa Press que el Consejo de Política Fiscal y Financiera "no manda" directamente sobre el sistema de financiación autonómica, aunque sea un órgano importante, sino que lo importante es lo que se recoge en la ley de financiación autonómica.

En este contexto, explica que la actual ley no impide que haya negociaciones bilaterales en esta reforma, aunque luego se tenga que someter a la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las Comunidades Autónomas.