Maíllo urge a reeditar Por Andalucía como alternativa a Juanma Moreno: "No hay tiempo que perder"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, considera que "no hay tiempo que perder" y urge reeditar la coalición Por Andalucía -en la que IU concurrió junto a otras cinco organizaciones, incluida Podemos, a las elecciones andaluzas de 2022-, como "estímulo" que permita una alternativa para desbancar al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) y "su política de desmantelamiento de los servicios públicos".

Es lo que detalla el borrador del informe de coyuntura política de IU al que ha tenido acceso Europa Press que llevará para su votación durante la celebración de la Coordinadora Federal de la formación -el máximo órgano de dirección del partido- este sábado.

El líder de IU alude en este documento a que el resultado de los procesos de confluencia en Castilla y León y Andalucía condicionarán la toma de decisiones para los demás procesos del ciclo electoral, y en especial del principal, que son los comicios generales.

"Contemplamos con prevención la resistencia en avanzar en la concreción de propuestas unitarias y metodológicas de toma de decisiones. Asistimos al enésimo intento de construir procesos políticos sobre liderazgos, que ya se han antojados fallidos", avisa Maíllo. El coordinador de la formación no hace mención concreta a ningún dirigente del espacio o de formaciones como Sumar o Podemos.

De momento, Podemos ya ha lanzado como su propuesta de candidata a los próximos comicios a la eurodiputada y ex ministra Irene Montero, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado en repetidas ocasiones que está volcada en la gestión y ya reflexionará sobre si vuelve a presentarse o no a unos comicios.

Andalucía y Castilla y León serán claves

De nuevo defiende el documento que IU apostará por construir un frente amplio con formaciones políticas y la sociedad civil para el próximo ciclo electoral y, para ello, es importante que ese camino "se construya con éxito". Así, ve necesario la celebración de primarias como "ejercicio democrático y de reconexión con amplias capas populares".

En Castilla y León y en Andalucía destaca que IU garantiza la confluencia con otros actores para responder a las aspiraciones de la mayoría social. Por ejemplo, en Castilla y León ya se ha elegido como el candidato que propone IU a su coordinador autonómico, Juan Gascón.

En el caso andaluz, cuyas elecciones serán probablemente más tarde, apoya el proceso para revalidar la coalición Por Andalucía -que agrupa a IU, Podemos, Más País, que se referencia ahora en Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo y Alianza Verde-, dado que para su formación es el "espacio natural de convergencia ya construido".

Al respecto, y en un contexto donde la principal incógnita es si Podemos se mantendrá o no en esta alianza, llama a evitar "más dispersión" de "nuevos procesos inspirados por quienes no han mostrado intención de construir o fortalecer el existente". Para Maíllo, "no hay tiempo que perder" y urge lanzar la reedición de 'Por Andalucía' como "estímulo" que permita una alternativa que posibilite desbancar al Gobierno autonómico dirigido por Juanma Moreno y "su política de desmantelamiento de los servicios públicos".

"IU sigue apostando por construir frentes amplios y democráticos, sólidos y colectivos que garanticen su éxito. Y no va a cejar ni a resignarse", promete en su borrador de informe político.

"Liderazgos fallidos"

Maíllo proclama que la reconfiguración de la izquierda alternativa para el próximo ciclo electoral no se puede hacer sobre la base de "liderazgos que ya se han antojado fallidos". También reivindica la postura firme y exigente de su formación en demandar la aprobación del embargo de armas de Israel por decreto, ante una propuesta, a su juicio menos exigente, de los ministros de Sumar.

Por otro lado, diagnostica que la movilización creciente contra el genocidio en Gaza es la "argamasa" que permita dar el paso a la izquierda para salir a la ofensiva de aquí hasta que se celebren comicios. Por ello, su organización se va a volcar en el despliegue de actos públicos en los próximos meses.