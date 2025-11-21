Maíllo encabeza Por Andalucía para "dar la batalla" contra el desmantelamiento de lo público

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, que ha anunciado este viernes de modo oficial que será el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo año, ha afirmado que el principal propósito de la coalición de izquierda será "dar la batalla" contra el "desmantelamiento" de la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos después de los siete años de Gobierno del PP.

Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta en 2015 y 2018, será la "cabeza visible" de la coalición andaluza que en este momento conforman IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y en la que todavía no figura Podemos. La formación morada está pendiente de una consulta con los militantes para decidir si concurre a las elecciones andaluzas integrada en Por Andalucía.

Maíllo, que seguirá siendo coordinador federal de IU, se ha referido a que "hay razones" para que la izquierda dé la "batalla política" en Andalucía y se pueda "dar la vuelta" a una situación en la que "la derecha muy cómoda". Para el candidato de Por Andalucía, su candidatura representa la "esperanza" y ha insistido en que la coalición de izquierda está abierta a "todo el que quiera participar", incluidas personas independientes, "no partidistas", que ha calificado de "fundamentales" para construir un "proceso político legítimo de mayoría".

Con la urgencia de lo que ha calificado como un "momento histórico", Maíllo ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo de Por Andalucía es ofrecer un mensaje de "profunda esperanza" después de años de la "pesadilla" del Gobierno andaluz del PP y por eso cree necesario un "cambio", un "vuelco" en las políticas públicas, pues lo que está en juego, ha dicho, es el "modelo de sociedad". "Y lo que se decida en Andalucía tendrá repercusiones en el resto del país", ha señalado.

Con la responsabilidad de encabezar un "proyecto político", el de Por Andalucía, que "garantice un futuro de justicia social" y que "combata las políticas del PP", Maíllo ha revelado que la salud ha sido un elemento fundamental para dar este nuevo paso político como cabeza de lista de la coalición andaluza de izquierda. El político de Lucena fue diagnosticado hace años de un cáncer que lo obligó a estar retirado durante años de la primera plana política y, según sus palabras, el conocimiento de la realidad del sistema público de Salud lo ha animado a "dar la batalla" por el mantenimiento de unos servicios públicos que ve en retroceso a causa de las políticas privatizadoras del actual Gobierno andaluz en materia sanitaria o educativa.

"Sentirme fuerte, afortunadamente, la salud me ha determinado a dar el paso, pues tengo un profundo sentimiento de gratitud, pues soy un producto de una buena sanidad pública que sana y que, por tanto, permite vivir", ha detallado Maíllo después de referirse a "la gran transferencia a la privatización de los servicios públicos y el abandono de las herramientas fundamentales del Estado autonómico".

En su regreso a la dirección andaluza desde 2019, Maíllo se ha mostrado emocionado al referirse a su estado de salud, recuperado y "fuerte" en este instante, y ha evocado al tratamiento recibido por los profesionales sanitarios a lo largo de estos años. Por eso, ha explicado, se encuentra con la "situación mental" de elaborar una alternativa y contribuir a ella. "Se está construyendo y se va a construir un escenario de esperanza", ha manifestado en alusión a Por Andalucía, un proyecto político "que va a estar más abierto de lo que el PP pensaba".

El político cordobés, que ha explicado que el PP confiaba en tener una "alfombra roja" para las próximas elecciones, se ha mostrado dispuesto a ofrecer un plan con "lo mejor que podamos a la sociedad andaluza, a la izquierda y a los sectores progresistas", sin olvidar a los jóvenes. "Me niego a que los jóvenes sean ahora más de derecha, hay que desactivar esos tópicos que están construyendo de que hay un estímulo electoral más conservador en Andalucía".

"Partimos de la tesis de que hay una Andalucía callada ahora mismo que puede salir y que ya ha salido en las masivas manifestaciones contra el escándalo de los cribados del cáncer de mama. Y creo que esa Andalucía se puede configurar como un contrapoder al Gobierno andaluz" y convertirse en "una construcción de unión social que se unifique también, que tenga una traducción electoral. De eso va nuestro reto", ha concluido Maíllo.