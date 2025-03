Lourdes García Ortiz, magistrada: "En los juzgados de lo social veo la discriminación"

“Muchas veces me preguntan cómo hago con la conciliación, sobre todo porque me he recorrido muchos destinos, empezando por Gavá, en Barcelona, Posadas, Motril... ¿A los hombres se lo preguntáis?”.

La magistrada y presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga Lourdes García Ortiz reconoce que una de sus principales barreras ha sido la presión social, “es difícil no cumplir con tu rol, cuando estás poniendo sentencias, no estás con tus hijas, y cuando estás con tus hijas no pones sentencias. Esto es ir arrastrando la culpabilidad de un sitio a otro. Hay que estar todo el día recolocando las cosas en su sitio”.

Lourdes García Ortiz explica que en su vida profesional no ha pesado, claro, el hecho de ser mujer, “yo he ascendido en el escalafón por antigüedad, como todos mis compañeros”, detalla para explicar que, en términos generales, en la carrera judicial no hay discriminación.

“Hay muchas mujeres juezas; claro, además de la gran valía de muchas es una profesión que permite estabilidad laboral, permisos, infraestructuras para la organización familar y llevarte el trabajo a casa”, aunque recuerda las noches que ha dormido en el juzgado, “las horas de guardia, los traslados... pero no es una empresa privada en la que tengas que estar doce horas al día”. Claro que una cosa es su realidad personal y otra la que observa.

“Han cambiado mucho las cosas pero veo deficiencias porque hay mucha diversidad de personas. En los juzgados de los social veo discriminación a las mujeres en la denegación de permisos y cambios de turnos, lo que no les pasa a los hombres. Y eso por no hablar de la avalancha de delitos de violencia de género donde hay muchos frentes: trata de seres humanos, sumisión química...”.