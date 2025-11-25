Loles López, consejera de Igualdad: "La mejor manera de prevenir la violencia machista es trabajar con los jóvenes"

El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez Antúnez; la consejera de Igualdad, Loles López; y la directora del IAM, Olga Carrión, en la presentación de la campaña #RedFlagChallenge

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha invitado a la juventud andaluza a identificar relaciones tóxicas como medida preventiva frente a la violencia machista, en el marco del Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. El acto ha tenido lugar en el IES Los Alcores de Mairena del Alcor (Sevilla), donde la consejera mantuvo un diálogo directo con estudiantes sobre las primeras señales del maltrato. En el encuentro, López ha destacado que la violencia cada vez "se manifiesta a edades cada vez más tempranas, lo que hace imprescindible trabajar directamente con los jóvenes". En ese sentido, ha insistido en la necesidad de "trabajar los 365 días en la lucha contra esta lacra". De este modo la hanzado un mensaje en el marco de la campaña institucional de la Junta de Andalucía que simboliza algunas obviedades como "una bofetada es violencia de género".

Campaña #RedFlagChallenge: identificando señales de alarma

El acto institucional ha consistido en una dinámica de grupo dirigida por personal especializado del servicio de atención psicológica a menores víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta actividad se desarrolló a través de la campaña contra la ciberviolencia #RedFlagChallenge, impulsada por el Gobierno andaluz con el objetivo de proporcionar herramientas a adolescentes para identificar comportamientos que constituyen "banderas rojas" en las relaciones.

López invitó a los estudiantes a reflexionar sobre conductas normalizadas pero potencialmente peligrosas como solicitar contraseñas de dispositivos, controlar ubicaciones en tiempo real, supervisar publicaciones en redes sociales o aislar de amigos y familia. "Estos comportamientos de control son los primeros pasos hacia la violencia de género", explicó la consejera.

El papel de los colegios

Almudena García, directora general de Participación e Inclusión Educativa, resaltó durante el acto que la juventud tiene el poder de construir "una sociedad afectiva diferente". García enfatizó que "reconocer una señal de alarma es el primer y más poderoso acto de prevención contra la violencia de género" y recordó a los jóvenes que "merecéis un amor que os libere, que os respete y que os haga profundamente felices". La directora general subrayó el papel fundamental de los centros educativos en el fomento de valores de igualdad y coeducación. Asimismo, destacó que la Consejería de Desarrollo Educativo ha implementado el Programa de Violencia de Género, en el que participan más de 910.000 estudiantes y cerca de 91.000 docentes en toda Andalucía.

Llamamiento contra la normalización de la violencia

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado también un llamamiento para "no normalizar ninguna expresión de violencia que puedan sufrir las mujeres" a través de un mensaje en sus redes sociales. "La violencia machista mata, atemoriza, destroza familias y deja a menores huérfanos el resto de su vida", señaló Moreno, quien también presidió el acto institucional conmemorativo en el Palacio de San Telmo.

El alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López, también presente en el acto del IES Los Alcores, subrayó la necesidad del trabajo conjunto entre administraciones y comunidad educativa para erradicar la violencia de género. La campaña institucional de la Junta para este 25N lleva el lema 'No niegues, no normalices, no disculpes', reforzando el mensaje de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia machista.