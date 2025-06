La Junta recela de la oferta de Sánchez sobre vivienda: "Muchas condiciones y pocas soluciones"

La oferta del presidente del Gobierno a las comunidades autónomas en materia de vivienda ha cogido por sorpresa a la Junta de Andalucía que había preparado un Consejo de Gobierno centrado en estas políticas con miras a la Conferencia de Presidentes pero que no se esperaba una propuesta concreta para hoy mismo. La carta de Pedro Sánchez ha llegado a la sede del Gobierno andaluz minutos antes de la rueda de prensa de los miércoles por lo que la primera reflexión del Ejecutivo andaluz ha sido que van a estudiar con detalle la propuesta que les ha llegado. A pesar de eso, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha sido bastante crítica, "la he leído por encima y veo muchas condiciones y pocas soluciones. Y poca financiación".

"Lo que tiene que hacer es cambiar la ley de vivienda", ha declarado España. Según los datos que ha detallado, el precio de la vivienda se ha incrementado un 16%, el alquiler un 24%, y hay un 17% menos de oferta de viviendas. "La ley estatal protege al okupa en lugar de al propietario". En contraposición con la situación en todo el país, la también consejera de Hacienda ha dado datos regionales asegurando que una de cada cuatro VPO que se visan en España está en Andalucía; el en primer trimestre del año se han incrementado un 25% respecto al año anterior, y en marzo un 40% Eso en lo que respecta a todas las modalidades de viviendas protegidas. En el mes de marzo de 2025, la firma de hipotecas en la comunidad han subido un 50%, y en el primer trimestre de este año han crecido un 30% frente al 18% que es la media del país.

La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, ha sido también muy crítica, "cuando Pedro Sánchez quiere entregar unas llaves, debe venir a Andalucía", ha dicho. Respecto a que las viviendas se mantengan como protegidas y no puedan salir al mercado libre tal y como plantea el presidente del Gobierno, la Junta tiene un planteamiento completamente diferente, si bien este miércoles no han querido cerrarse a la negociación, "veremos cuáles son las condiciones". Según el Plan Vive que está ejecutando la Junta de Andalucía, las VPO deben tener su calificación como tales durante diez años antes de salir al mercado libre, un plazo que es también el que establece el borrador de la Ley de Vivienda que está tramitando el Gobierno andaluz.

Muy lejos de la normativa estatal que sitúa su salida al mercado libre en 30 años y de lo que propone Sánchez en la carta que este miércoles ha enviado a los presidentes autonómicos y que plantea un blindaje a perpetuidad.

Conferencia de Presidentes

El Gobierno andaluz ha rebajado el tono de críticas de la reunión que mantendrán todos los mandatarios autonómicos con Pedro Sánchez en Barcelona el próximo viernes pero tampoco se han mostrado muy conciliadores. "Al Gobierno no le ha quedado más remedio que moverse in extremis para salvar esta reunión, pero tienen obligación de hacernos caso. Desde Andalucía tenemos que decir que con la infrafinanciación no se juega, ya nos han dicho en anteriores reuniones que no piensan reformar el modelo en esta legislatura, también tenemos claro que tampoco están dispuestos a activar el fondo de nivelación transitorio, y no hay más que ver que estamos en junio sin las actualizaciones de las entregas a cuenta", ha dicho Carolina España.

La portavoz del Ejecutivo se ha mostrado poco optimista respecto a los resultados de la reunión de todos los presidentes, "dígame qué esperanza vamos a tener en alcanzar alguna solución si hay doce temas encima de la mesa y los presidentes van a tener diez minutos para hablar. La reforma de la financiación muy importante porque es hablar de los centros sanitarios, inversiones en carreteras, dependencia de nuestros mayores… Pero va a ser la conferencia del folio en blanco, foto, monólogo y folio en blanco. Hay que ser serios y dejar de tomar el pelo a los ciudadanos".

"La afrontamos con poca fe en los resultados, ya vimos de qué sirvió la de Santande y estamos preocupados porque todo indica que esto puede ser una cortina de humo. Estamos cansados de que se traduzca en una foto y un monólogo y no se resuelva ningún problema para los ciudadanos".