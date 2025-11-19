La Junta quiere que la ciencia sea un motor de desarrollo económico

La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación que busca dar un impulso al talento investigador de la región como motor de desarrollo social, económico y empresarial. Así lo ha asegurado el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, que ha detallado que este texto aprobado supone dar un "paso histórico" para situar a la comunidad entre las regiones europeas "que hacen del conocimiento su motor de desarrollo".

La ley ha sido redactada en base a cinco objetivos principales: fortalecer el sistema andaluz de conocimiento, impulsar la excelencia científica, reforzar la transferencia del conocimiento y la innovación, fomentar la igualdad y la sostenibilidad y abrir la ciencia a la sociedad y las instituciones. El texto viene a actualizar y modernizar, en palabras del consejero, la norma existente en esta materia, que data del año 2007, y busca "dar respuesta a los desafíos de nuestro tiempo", dejando atrás la mera gestión de la ciencia y mirar hacia las empresas, los jóvenes investigadores y a la sociedad en su conjunto.

Villamandos ha apuntado, asimismo, que esta ley supone "una inversión en el bienestar y el futuro de los andaluces". A juicio del gobierno autonómico, Andalucía "tiene potencial para crecer mucho más" en el ámbito de la ciencia y la innovación porque cuenta con talento, más universidades, y una simplificación administrativa de la burocracia para impulsar proyectos de este tipo. Además, se fundamenta en la convicción de que "sin ciencia no hay progreso, sin innovación no hay competitividad y sin conocimiento no hay futuro", ha dicho el consejero.

Villamandos ha explicado también que la ley busca acercar la inversión en Andalucía en materia de I+D+i a los niveles medios de los países europeos, y que establece la creación de una serie de instrumentos que buscan convertir un "modelo disperso" en otro que se base en la cohesión y la transparencia con distintos actores que forman parte de este ecosistema. En esa ambición de lograr más inversión también se apuesta por un instrumento que favorezca el mecenazgo por parte de instituciones privadas y elementos para atraer su financiación para lograr un "modelo sostenible" en el que "la ciencia no dependa de los presupuestos públicos".

Al mismo tiempo, aboga por una transferencia del conocimiento de las universidades a las empresas para que se puedan convertir en "innovación útil" para el tejido productivo y la sociedad, y se impulsan alianzas entre la academia y el empresariado para desarrollar innovación y avanzar en aspectos estratégicos. Finalmente, la norma también hace una apuesta por la internacionalización, ya que, según el consejero, "Andalucía no puede mirar solo para adentro" en estas materias, por lo que se promoverá su participación en proyectos europeos y la conexión con el Espacio Europeo de Investigación, al tiempo que se facilitará el retorno del talento andaluz que vive en el extranjero.