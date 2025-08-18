La Junta pide a Montero que "se acuerde de los andaluces" en los Presupuestos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha emplazado este lunes a la vicepresidenta primera del Ejecutivo central y ministra de Hacienda, además de líder del PSOE-A, María Jesús Montero, a que "se acuerde de los andaluces a la hora de elaborar" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, al tiempo que ha trasladado el "miedo" que desde el Gobierno andaluz tienen sobre las posibles "concesiones" que el Ejecutivo central realice a "independentistas" para aprobar dichas cuentas públicas.

Así se ha pronunciado la portavoz del Gobierno andaluz en unas declaraciones recogidas por Europa Press después de que María Jesús Montero haya aseverado este lunes en una atención a medios en Rota (Cádiz) que "rotundamente sí" podía confirmar que el ministerio que dirige va a "presentar" el proyecto de Presupuestos estatales para el año que viene.

Carolina España ha replicado a la ministra socialista al hilo de dicho anuncio que "ya era hora de cumplir con la Constitución, porque hasta ahora este Gobierno" de Pedro Sánchez "sólo ha cumplido con sus socios concesión tras concesión", según ha apostillado la portavoz de la Junta, que ha agregado que "el último caso" en ese sentido "lo hemos visto recientemente" con la cuestión migratoria "en el País Vasco y Cataluña".

La consejera de Hacienda ha indicado que desde el Gobierno andaluz le piden a Montero que "esta vez se acuerde de los andaluces a la hora de elaborar el Presupuesto, pero nos tememos que otro año vuelva a ser papel mojado y un nuevo engaño del Gobierno" de Pedro Sánchez, ha matizado Carolina España.

De igual modo, la titular andaluza de Hacienda ha puesto de relieve que la vicepresidenta "también ha dicho que el borrador de Presupuestos va a reflejar las prioridades políticas del Gobierno", y al respecto la consejera ha sostenido que "eso no es una buena noticia para los andaluces y para la mayoría de los españoles, porque la prioridad de este Gobierno ha quedado clara en estos años que era ayudar única y exclusivamente a sus socios, aunque el resto del país estuviera literalmente en llamas".

"Así no se puede seguir", ha aseverado la portavoz de la Junta, quien ha sostenido que, "aunque es cierto que a España le vendría bien tener unos Presupuestos", al Gobierno andaluz del PP-A le da "cierto miedo las concesiones" que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "se le puedan hacer a los independentistas con tal de aprobar los Presupuestos y atrincherarse un día más en la Moncloa".

Carolina España ha agregado que "ya está bien" de que Montero "atienda tan sólo a los intereses de su jefe", y "va siendo hora ya de que se interese por los ocho millones y medio de andaluces".

Al hilo, la consejera portavoz ha llamado la atención acerca del anuncio de la también secretaria general del PSOE-A de seguir "siendo vicepresidenta de Sánchez todo lo que pueda". "Estamos convencidos de que los andaluces, incluidos también los socialistas andaluces, se merecen otra cosa", ha opinado al respecto Carolina España.

La consejera de Hacienda ha concluido manifestando que si Montero "lo que quiere es defender a los andaluces lo tiene muy fácil, que incluya en los Presupuestos Generales del Estado un fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación que sufre Andalucía; en definitiva, para compensar los 1.528 millones de euros" que a esta autonomía "le falta cada año con respecto a la media del resto de comunidades autónomas por un sistema de financiación que es injusto, que es obsoleto y que perjudica seriamente a Andalucía", según ha concluido sentenciando la portavoz de la Junta.