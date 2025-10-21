La Junta defiende que el gasto por habitante está por encima de la media de España según los datos del Ministerio

La inversión sanitaria por habitante en Andalucía en 2025 está por encima de la media de España, según consta en el Informe de Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud publicado por el Ministerio de Sanidad. Se trata de datos actualizados que recogen que el gasto sanitario por habitante en Andalucía alcanza los 1.765 euros, frente a un promedio estatal de 1.757 euros

Es la primera vez que Andalucía se sitúa por encima de la media desde el año 2002, cuando se comenzaron a recopilar estos datos. El informe hecho público ayer por Fedea, la Fundación de Estudios Aplicados, que situaba a Andalucía a la cola per cápita de la inversión, se basa en datos de 2022 para hacer una comparativa entre las diferentes comunidades autónomas.

Según los datos de 2025, Andalucía ocupa el puesto 13 de las 17 comunidades autónomas en inversión sanitaria por habitante, situándose por delante de Cataluña, que es la última, Madrid, Murcia y Valencia. Las comunidades que encabezan esta lista son Asturias, donde se invierte 2.436 euros por habitante; y País Vasco, con una inversión de 2.305 euros por habitante.

El presupuesto de la Junta de Andalucía en Sanidad es 15.247 millones de euros en 2025, lo que supuso un 7% más que en 2024, mil millones de euros más en términos absolutos, 1.000 millones de euros más. Antes de finales de mes, se conocerá también la cifra exacta de inversión para 2026 ya que el Gobierno andaluz enviará sus cuentas al Parlamento para su aprobación y entrada en vigor el 1 de enero de 2026.