La Junta cifra en 30.000 millones el coste de un concierto como el catalán para Andalucía

Los detalles concretos del acuerdo sobre el concierto fiscal que ha firmado Salvador Illa con ERC para su investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña siguen sin conocerse pero la espiral política no para de subir en esta semana de inicio del curso político. Y lo seguirá haciendo porque el viernes se reunen los presidentes autonómicos del PP con Feijóo a la cabeza para mostrar una postura común, y el fin de semana hay Comité Federal del PSOE en el que se espera que se den explicaciones sobre lo que supone el pacto en Cataluña.

En medio de este galimatías, el Gobierno andaluz ha hecho sus propias cuentas y cifra en 30.000 millones de euros de pérdidas lo que supondría que Andalucía siguiese la senda abierta por Cataluña: más competencias y más dinero para ello a través de la gestión de los tributos, exprimiendo al máximo lo que permite el Estatuto de Autonomía de Andalucía. “Nosotros no tenemos ni la renta de Cataluña ni el sistema de financiación de Cataluña ni las infraestructuras de Cataluña y Espadas quiere que me nivele con Cataluña para perder 30.000 millones, por ahí no voy a pasar en una trampa absurda que no tiene ningún sentido”.

El PSOE andaluz defiende que Andalucía puede reclamar lo mismo que Cataluña, y para ello su secretario general, Juan Espadas, ha pedido por carta una reunión al presidente de la Junta para tratar este asunto. Moreno no le ha contestado oficialmente, está de viaje en China, pero ha dejado claro que no está por la labor: “Es una trampa que pretende blanquear el pacto entre PSC y ERC que sitúa a Andalucía como gran perdedora. Si quiere sentarse a negociar con Andalucía, que le exija al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompa el acuerdo de privilegios con los independentistas catalanes”.

La deuda pública

El debate de la financiación de Cataluña tenía este lunes otro ángulo de visión que también es relevante para los cálculos globales del reparto del dinero de las comunidades autónomas. Porque junto a la financiación está la deuda pública que mantienen las administraciones autonómicas y que lidera Cataluña.

Hay que recordar el compromiso del Ministerio de Hacienda de condonar una parte de la deuda que mantiene Cataluña con el Estado por el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, hacía público este lunes un informe sobre lo que tendrán que abonar las arcas públicas en concepto de intereses por la deuda que tienen contraída. Así, la comunidad catalana es la que más deberá abonar en 2025, con un total de 1.918 millones de euros, más del doble que Andalucía que tendrá que pagar 868 millones de euros por ese mismo concepto.

Según los datos de esta fundación, Cataluña es la comunidad autónoma que más intereses deberá pagar por su deuda pública (en la que se incluyen tanto la que mantienen con los diferentes mecanismos de financión del Estado como con entidades bancarias privadas). Le siguen Madrid y Comunidad Valenciana, que deberán pagar, respectivamente 1.321 millones y 1.172 millones de euros.

Este incremento se debe a la subida de los tipos de interés y, según los cálculos de los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, el aumento del tipo medio de la deuda será mayor en las comunidades con parte de su deuda en manos del Estado (Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera) que en aquellas que no se están financiando a través de estos mecanismos extraordinarios (Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid).

Precisamente por esta circunstancia, los expertos de Fedea Manuel Díaz y Carmen Marín, explican que si las autonomías no reducen su deuda en los próximos meses, en 2027, Andalucía deberá pagar un total de 1.381 millones; Cataluña 2.957 millones de euros, 1.893 millones para la Comunidad Valenciana; y 1.594 millones para Madrid, por citar aquellas en las que la cantidad será superior a los mil millones.