La Junta de Andalucía, "tranquila" al asumir Anticorrupción la investigación sobre los contratos del SAS: "Esto no es el caso Koldo"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado este jueves que la Junta está "tranquila" tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en torno a la denuncia presentada por el grupo socialista del Parlamento andaluz contra el Gobierno andaluz por un caso de presunta malversación y prevaricación.

"Aquí no se está hablando de comisiones, no se está hablando de productos ni de mascarillas que se hayan comprado al triple de su valor y no hayan aparecido. Esto no es el caso Koldo. Esto no es nada parecido. Es un procedimiento administrativo de emergencia para contratar unos servicios sanitarios en unos momentos delicadísimos de la pandemia como lo fue el año 2021", ha sostenido la consejera portavoz en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press.

Para España, el hecho de que se haya admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE "es una parte más del proceso". "Lo único que indica es que la denuncia está bien presentada, tiene la documentación correcta y que el lugar donde la han presentado es el correcto. En este caso estamos tranquilos, así que total colaboración con la justicia y máxima transparencia", ha subrayado.

La portavoz del Gobierno andaluz ha remarcado, por último, que los contratos de emergencia que están siendo escrutados por la Justicia tenían como "objetivo fundamental salvar vidas, por un lado, y también proteger la salud de los profesionales". Por lo tanto, "es un procedimiento administrativo que vamos a ver en lo que queda. Pero lo que tiene que tener todo el mundo muy claro es que esto no es un caso Koldo", ha sentenciado la consejera.