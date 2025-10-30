Juanma Moreno sube la partida para obras un 10% en su último año

Las cuentas de la Junta para el próximo año se van a desmenuzar durante el próximo mes en el Parlamento autonómico a donde llegaron ayer de la mano de la consejera de Hacienda, Carolina España. El objetivo es aprobarlas en diciembre y que entren en vigor el 1 de enero. Son las últimas de la legislatura y están elaboradas con más intencionalidad política que las tres precedentes de la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Las elecciones están previstas en junio de 2026.

Y por eso cada dato es relevante. Dejando a un lado las políticas sociales, Sanidad, Educación y Dependencia, que copan tres de cada cuatro euros del presupuesto, las inversiones en obras concretas crecen un 10% con respecto al año anterior hasta llegar a los 6.413 millones de euros ( hay que tener en cuenta que el Presupuesto crece un 5,6% de manera global). Y con una particularidad. La Junta ha proyectado obras a corto, medio y largo plazo y, según explicó el director general de presupuestos, Eduardo León, se vuelcan precisamente en las obras a corto plazo, en actuaciones inmediatas para la visualización de la ciudadanía. Un ejemplo claro de estas obras son las incluidas en el plan de asfaltado de carreteras, para el que hay 144 millones de euros.

Gasto por adelantado

La cuantía más jugosa es la que va a ejecutar la Consejería de Agricultura que dirige Ramón Fernández-Pacheco porque las políticas de agua son las prioritarias para la Junta y suben un 28,6%, hasta los 744 millones de euros, un aumento de 420 millones con respecto al año anterior. Hay también cambios relevantes porque el Gobierno andaluz no sólo ha gastado todos los remanentes disponibles del canon del agua sino que también se va a incentivar la contratación del canon que se va a recaudar en los próximos tres, cuatro o cinco años. Hay que recordar que el canon del agua es la parte que pagan los contribuyentes en sus correspondientes facturas por el suministro que va destinado a obras y que no puede gastarse en otros fines. Eso y que las obras de infraestructuras hídricas duran varias anualidades debido a su complejidad.

La vivienda

Las políticas de vivienda acaparan 1.223 millones a los que los responsables de la Hacienda pública andaluza suman los incentivos fiscales de 460 millones de euros. Según entienden en el Gobierno andaluz, resulta más práctico para el ciudadano reducirle los impuestos por la compra o alquiler de la primera vivienda que entregarle subvenciones que son más lentas, necesitan mucha documentación y tienen un coste superior para las arcas públicas. Según los cálculos de la Junta, los incentivos fiscales supondrán un ahorro de más de 460 millones del euros para el próximo año.

Las partidas de vivienda se sufragan con diferentes vías: 213 millones de euros corresponden a la Unión Europea, a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, otros 241 millones de fondos propios de la Junta y del Estado se incluyen otros 111 millones de euros. No se contempla el plan estatal de vivienda porque todavía no se ha firmado el próximo.

Todas las consejerías registrarán en 2026 aumentos de la inversión, salvo la de Sostenibilidad y Medio Ambiente por acabar el marco comunitario de los fondos Feader, y que pierde 156 millones de euros. Del total del capítulo, el 55% son inversiones reales y el 45% son transferencias de capital, y se destacan dos proyectos de más de cien millones de euros. El proyecto del IMEC en Málaga y la Base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.