Juanma Moreno se sale de la vía oficial del PP y Vox le advierte: “Vamos a polarizar, y mucho”

“Se les va a hacer muy largo este período de sesiones” (hasta las elecciones andaluzas) decía el presidente andaluz a los diputados del PSOE particularmente revueltos durante la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento andaluz. Aunque tal vez parecía una sesión del Congreso de los Diputados no sólo por el clima, bronco, sino también por la temática. Porque la tragedia de Gaza y lo que Vox llama “islamización” de España han tapado todos los debates sobre los problemas de Andalucía. O, al menos, una parte de ellos porque también se ha hablado de vivienda y de educación.

Gaza era el tema elegido por el PSOE para tratar de poner en un aprieto a Moreno en lo que el presidente denomina “debate semántico”. La línea la había marcado la vicepresidenta y lideresa andaluza María Jesús Montero en el Comité Director que celebró el pasado sábado en San Juan del Puerto, “repita conmigo, señor Moreno, es un genocidio”, decía allí entre aplausos.

Pero Moreno no es un recién llegado a la política y trataba de adelantarse a la jugada. En los pasillos del Parlamento antes de ocupar su escaño respondía a los periodistas asegurando que Pedro Sánchez sólo busca “dividir” utilizando el conflicto entre Israel y los territorios palestinos: “Genocidio, matanza... Lo importante es que paremos de una vez por todas esta catástrofe humanitaria”.

Dentro del salón de plenos respondía a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, cuando le preguntaba por lo que está sucediendo en la franja: “Si usted quiere que reconozca que hay un genocidio, se lo reconozco”.

Andalucía y Galicia

Con estas palabras, Moreno se alineaba con las de su compañero el presidente gallego Alfonso Rueda quien ha sido el primer líder del PP en utilizar la palabra que se ha convertido en un mantra para el PSOE. Para Juanma Moreno y para Alfonso Rueda sí hay un “genocidio” de los gazatíes, alejándose así del discurso oficial de los populares que dirigen en partido en la calle Génova. Una afirmación que ponía en un aprieto a Elías Bendodo, de visita en Jerez: “Yo no soy nadie para interpretar las palabras de ningún presidente autonómico con los que nos reuniremos este fin de semana en Murcia. Pero lo que le puedo decir sin temor a equivocarme es que solo un tribunal internacional puede determinar si es un genocidio o no”, decía el vicesecretario del PP.

Pero Moreno tiene su propia estrategia, “yo soy autónomo, escribo mis intervenciones y digo lo que considero”, decía en el Parlamento.

El minuto del PSOE

A pesar del giro de guión, los socialistas no cambiaron sus planes. La portavoz María Márquez iniciaba su pregunta al presidente pidiéndole que se levantase y guardase un minuto de silencio por el genocidio de Gaza. “Si cree que hay un genocidio, levántese por las víctimas”. Todos los diputados, con una chapa en su solapa (“no al genocidio en Gaza”), y los de Por Andalucía, hacían lo propio. “Ha quedado retratado”, insistía la portavoz socialista.

Claro que el momento más tenso de la jornada llegó con la intervención del portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien no escondía sus intenciones: “Vamos a polarizar y mucho, no lo dude usted, porque polarizar, señor Moreno, es recordar, polarizar es no olvidar y polarizar es denunciar las consecuencias de las políticas que practican ustedes, los populares, en connivencia con los socialistas”, decía después de pronunciar el discurso más descarnado sobre inmigración desde que llegó a la Cámara andaluza: “En España no nacen niños y PSOE y PP quieren llenar Andalucía y España de moros”, aseguraba para, a continuación, relacionar directamente la inmigración con la delincuencia, “la violación de las mujeres”, entre expresiones similares.

Unas palabras que, por cierto, no tuvieron ningún reproche por parte de los portavoces que intervinieron después, empezando por el propio Juanma Moreno y siguiendo por la portavoz socialista. Desde el Gobierno andaluz son conscientes de la estrategia de Vox para tratar de sacarlos de la centralidad y la moderación que, entienden, es lo que demandan los andaluces.