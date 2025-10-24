Juanma Moreno recibe el respaldo de Génova en la crisis de los cribados en Andalucía

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ex consejero andaluz de Hacienda, ha defendido este viernes la actitud del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, tras la crisis generada por los retrasos en las pruebas diagnósticas del cribado del cáncer de mama, esgrimiendo que ha pedido "disculpas por los errores", ha depurado "responsabilidades" y ha establecido un plan para la contratación de más personal en la sanidad pública andaluza.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, el ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha reivindicado la labor de Moreno tras la crisis, poniendo "en el centro" a las mujeres afectadas, buscando "la máxima ayuda, acompañamiento y atención sanitaria".

En segundo lugar, según el vicesecretario popular, ha tomado decisiones políticas como "pedir disculpas por los errores que se pueden haber cometido", además de relevar a la anterior consejera de Sanidad, un departamento que ahora está en manos de Antonio Sanz, la mano derecha de Moreno en la Junta de Andalucía.

Bravo ha proseguido alabando las decisiones del presidente andaluz como haber dado explicaciones en el Parlamento de Andalucía, la adopción de un plan de respuesta a la crisis basado en la opinión de técnicos y sanitarios, o la contratación de personal "donde sea necesario" o el aumento de los recursos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Con lo cual yo creo que es una actitud muy diferente a la que estamos acostumbrados y yo creo que eso es lo que la gente está valorando, porque hay que mejorar y hay que seguir con una sanidad, que es muy importante para el conjunto de los españoles y que sin duda tiene enormes retos", ha manifestado.

Enfrente, según la tesis del dirigente del PP, no se ha visto a nadie "pedir disculpas, ni reconocer el error, ni hacer un plan, ni poner recursos, ni estar de lado de las mujeres que lo hayan sufrido". "Yo creo que hay una diferencia que los españoles y en este caso los andaluces ven de una manera muy clara", ha agregado.

Un 70% mejor en Andalucía

Preguntado sobre quién es el responsable del retraso en las pruebas del cribado del cáncer de mama, Bravo se ha limitado a decir que no lo sabe, insistiendo en que Moreno "ha pedido disculpas" y que, a partir de ese momento, "lo que la gente espera de un gestor es que asuma responsabilidad, que coja el problema" y que "tome decisiones".

Tampoco ha respondido sobre si Andalucía debería reclamar ayuda al Gobierno central en el caso de que no pueda solucionar el problema. Eso sí, ha sostenido que donde el Ejecutivo tiene las competencias de sanidad, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los centros sanitarios no son "el mejor ejemplo al que acudir".

"Yo creo que queda mucho por hacer porque la sanidad que se encontró el presidente Juan Manuel Moreno fue, como ustedes saben, el principal motivo posiblemente por el que (los socialistas) perdieron las elecciones", ha abundado, reconociendo que pese al aumento de personal de los últimos años, aún "quedan sitios" que necesitan más dotaciones porque "hay nuevas necesidades".

En este punto, Bravo ha citado a "un gran empresario de este país" que dijo que "el mejor proyecto que se tenga tiene un 70 por ciento de mejora". "Y yo creo que eso es lo que ha trasladado el presidente Juanma Moreno, tenemos un 70% de mejora", ha añadido.