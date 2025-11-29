Juanma Moreno recibe la insignia de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reconocido este sábado con la insignia de oro de la Federación Andaluza de Comunidades de Cataluña (FAC), una de las dos federaciones mayoritarias presentes en dicha comunidad cuya actividad y participación es permanente en todo el territorio.

En un vídeo difundido a través de sus perfiles en redes sociales, el presidente ha mostrado su agradecimiento a la junta directiva de la FAC por la distinción. "Recibo esta insignia con inmenso honor en nombre de todos los andaluces. De los que viven en nuestras ocho provincias, pero también de aquellos a los que la vida os ha llevado lejos de nuestra tierra", ha afirmado el presidente.

"Sois cientos, miles, los familiares, amigos, paisanos, que desde la distancia mantenéis vivo ese amor por vuestras raíces, ese orgullo de sentir en blanco y verde, y ese empeño en mantener vigentes nuestras tradiciones de generación en generación", ha dicho.

Asimismo, ha indicado: "Estamos muy orgullosos del esfuerzo que dedicáis en cada una de las 50 entidades que conformáis la Federación en toda Cataluña a ser los mejores embajadores que Andalucía puede tener".

El presidente ha instado a todos los andaluces que viven en Cataluña y, en general, a todos los que viven lejos de Andalucía, a que celebren el próximo 4D con orgullo y como muestra viva de las raíces y tradiciones que nos unen. "En esta fecha tan especial para Andalucía, como es el Día de la Bandera, sois un admirable ejemplo de cómo amarla y sentirla desde la distancia. Y de hacerlo con esa alegría tan nuestra y ese amor incondicional", ha finalizado.

Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), referentes a 2023, se estima que de las 1.285.289 personas que nacieron en Andalucía y que residen actualmente en otras comunidades autónomas españolas, 495.719 residen todavía en Cataluña. La mayoría de ellas nacieron en las provincias de Granada (97.354), Córdoba (92.278) y Jaén (91.610).