Juanma Moreno: "Queremos exactamente lo mismo que Cataluña"

Una declaración de amor y una reivindicación. Esa es una de las noticias del día en relación con el asunto de la financiación autonómica y el agravio con Cataluña que está marcando particularmente esta semana que se cerrará en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, tras tres reuniones bilaterales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los barones autonómicos de las comunidades históricas, excepto Cataluña que no asistirá. Juanma Moreno ha avanzado ante el plenario de las Cámaras de Comercio de Andalucía que su reivindicación pasa por reclamar "exactamente lo mismo que tenga Cataluña. "Queremos que lo que tenga Cataluña lo tengamos también nosotros", ha insistido.

Pero ha procurado salirse del discurso de confrontación que lidera el PP de Madrid o, más concretamente, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. "Nosotros no vamos contra nadie, no hay otra comunidad que ame tanto a Cataluña como nosotros, no hay ningún ataque, queremos que les vaya bien". En su argumentación ha defendido que él mismo nació en Barcelona "y ahora soy presidente de Andalucía", aunque ha enumerado el listado de agravios que mantiene el Gobierno central. "No puede ser que Red Eléctrica desprecie nuestras capacidades de innovación; no puede ser que tengamos menos fondos Next Generation, o que en Dependencia el Estado pague el 50% en algunas comunidades y no en la nuestra; no puede ser porque están hipotecando nuestro futuro".

El presidente andaluz también se ha referido a las infraestructras que va a demandar ante Pedro Sánchez, "tener carreteras es poder competir en bienestar y progreso porque no tenemos instaladas las rutas del progreso y es muy difícil atraer empresas extranjeras".

Los agentes sociales

Los sindicatos y los empresarios también se han manifestado este miércoles y han puesto deberes al presidente andaluz en su encuentro con Pedro Sánchez. Los empresarios y UGT han mostrado su confianza en la gestión de Juanma Moreno, mientras que Comisiones Obreras ha exigido información sobre lo que va a reclamar.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha reconocido que desconoce los contenidos de la reunión y se ha mostrado confiado en que Moreno "defenderá a Andalucía". "Los andaluces no puede ser menos, somos merecedores del mismo tratamiento económico y fiscal que otras comunidades". El mismo sentido que ha expresado el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier González Rojas quien ha pedido "igualdad de oportunidades y equidad para todos los territorios", al tiempo que ha demandado "líneas de trabajo para evitar medidas que puedan hacer daño a Andalucía" y se ha referido expresamente al corredor ferroviario mediterráneo como una necesidad imperiosa para la comunidad autónoma.

El secretario general de UGT-Andalucía, Óskar Martín, ha defendido que esperan que "Andalucía vaya por delante", detallando que confía en que Andalucía "crezca y que los trabajadores mejoren sus condiciones", gracias a la financiación autonómica. Martín ha explicado que desde UGT creen que el presidente andaluz "llevará un mensaje de que Andalucía necesita unas cuestiones que venimos reclamando históricamente".

Desde Comisiones Obreras Andalucía, su secretaria general, Nuria López, ha reconocido que les hubiera "gustado" que el presidente de la Junta les explicara "cuál es la propuesta" que va a llevar a Sánchez ya que ha destacado que los sindicatos representan al 90% de los andaluces, por lo que lo ha invitado a practicar "diálogo social". López, que ha denunciado la situación actual de los servicios en Andalucía, ha exigido "saber los criterios que se van a reclamar" en este encuentro.