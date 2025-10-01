Juanma Moreno pide disculpas por los errores en los cribados de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este jueves sus "disculpas y profundo pesar" ante los errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, donde varias mujeres no fueron informadas a tiempo de la necesidad de repetir o completar sus mamografías. Según ha manifestado, ya se está revisando el protocolo de detección para identificar a todas las afectadas, aunque hasta el momento desconocen el número exacto de casos.

"Siempre que hay un problema en los protocolos de atención médica, lo primero es pedir disculpas y lamentar profundamente esos errores", ha señalado Moreno, quien ha reconocido que en un sistema sanitario tan grande como el andaluz, el mayor de España, pueden producirse fallos. El presidente ha insistido en la necesidad de "ponerse en marcha de manera inmediata para identificar dónde ha ocurrido ese error, rectificarlo y mejorarlo".

Según la información trasladada por la Consejería de Salud al presidente, hasta ahora no se ha recibido ningún aviso directo por parte de pacientes afectadas, sino que conocieron la situación a través de testimonios publicados en medios de comunicación. La consejería ha solicitado una reunión urgente con la asociación Amama, representante de las mujeres afectadas, para determinar el alcance exacto de los errores y ofrecer soluciones inmediatas.

El alcance del programa de cribado

Moreno ha destacado que la Junta de Andalucía ha ampliado recientemente los rangos de edad del programa de cribado de cáncer de mama, que actualmente abarca desde los 49 hasta los 71 años. Este programa realiza diagnósticos a cerca de 500.000 mujeres anualmente, lo que supone un importante esfuerzo del Sistema Público de Salud para detectar precozmente esta enfermedad.

"De enero a agosto de 2025 se han diagnosticado 1.800 mujeres con cáncer gracias a este programa", ha explicado el presidente, quien ha subrayado que estas políticas de cribado salvan vidas al detectar casos que podrían haberse identificado demasiado tarde. Por este motivo, ha animado a todas las mujeres a participar en estos programas de detección precoz pese a los fallos detectados.

Fallos en el protocolo y medidas correctivas

Según ha explicado Moreno, el problema se ha producido principalmente en aquellos casos donde el radiólogo no tenía claro si existía cáncer y se supeditaba el diagnóstico a una segunda prueba. Es en esta fase donde parece haberse producido el fallo del protocolo que ha provocado que algunas mujeres no fueran informadas adecuadamente.

"Se está revisando uno a uno todos los puntos del protocolo, no solo para identificar a las personas afectadas, sino también para evitar posibles errores futuros", ha afirmado el presidente. Además, ha solicitado a la asociación Amama que colabore con la administración para localizar a todas las afectadas lo antes posible e incorporarlas a un "circuito preferente" que permita recuperar el tiempo perdido en sus tratamientos.

La situación ha generado una fuerte controversia política, con grupos de izquierda solicitando la dimisión de la consejera de Salud, quien inicialmente minimizó los casos y hoy ha hablado de "manipulación sanitaria". Sin embargo, el presidente andaluz ha reafirmado su confianza en que "el sistema funciona" pese a estos fallos puntuales que se compromete a solucionar "inmediatamente".