Juanma Moreno viaja este jueves y viernes a Dinamarca para debatir en el Comité Europeo de las Regiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este jueves y viernes, en Dinamarca, en debates del Comité Europeo de las Regiones (CDR), órgano del que es copresidente. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha explicado este miércoles que el Comité de las Regiones se desarrollará en Dinamarca, con motivo de que el país ostenta desde el pasado julio la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea.

El presidente de la Junta intervendrá en varios debates sobre ciberseguridad, desinformación y sobre el marco financiero plurianual europeo, según la expuesto la portavoz del Ejecutivo.

Es costumbre en el Comité Europeo de las Regiones celebrar algunas reuniones de su conferencia de presidentes fuera de Bruselas y, de hecho, en abril de este año se celebró uno en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia andaluza.

La primera sesión, este jueves, tendrá lugar en Copenhage, concretamente en el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Preparación para Emergencias. En ella participará, junto a los miembros de la Conferencia de Presidentes, el ministro danés del ramo, Torsten Schack Pedersen. En la sesión se debatirá, principalmente, de cuestiones de preparación y anticipación ante emergencias.

La segunda sesión, el viernes, será en la ciudad de Elsinor, donde se debatirá, entre otros asuntos, sobre el marco financiero plurianual (28-34) y la PAC. También tendrá lugar una reunión de la mesa del Comité de las Regiones, con asuntos como la ciberseguridad, la desinformación y la Inteligencia Artificial, en el orden del día. El presidente de la Junta tiene intervenciones en las dos jornadas y en todos los puntos de debate.