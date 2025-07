Juanma Moreno, a horas de que el hijo de Juana Rivas regrese con su padre a Italia: "No podemos interrumpir decisiones judiciales"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que en el caso de Juana Rivas -cuyo hijo menor debe entregar a su padre, Francesco Arcuri, por decisión judicial, para que pueda viajar a Italia este viernes-, "el Gobierno andaluz, en el ámbito de sus competencias, va a protegerlo en todo momento, pero no podemos meternos en los cometidos del Poder Judicial ni se deben convertir los puntos de encuentro en un circo".

Así lo ha expresado Moreno en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que ha afeado a la Junta que "no mueva un dedo" ante esa situación "flagrante", dado que Daniel tendrá que marcharse a Italia "contra su voluntad a volver a vivir con su padre, que está en un procedimiento judicial precisamente por maltratarlo".

Moreno ha insistido en la idea del apoyo ofrecido desde su Gobierno "desde el punto de vista psicológico, como lo hemos hecho hasta ahora, y con ayuda social y también los puntos de encuentro, que, por cierto, no puede convertirse en un circo, porque no es bueno para el menor, como han indicado los propios profesionales", ha subrayado al respecto.

La Junta de Andalucía "no puede interrumpir ninguna decisión judicial", de modo que "solo un juez o una instancia superior puede hacerlo". Por tanto, el Ejecutivo autonómico "no se puede meter en los cometidos del Poder Judicial, y eso lo sabe usted", le ha instado el presidente andaluz. "Nosotros hacemos lo que nos corresponde, en el ámbito de nuestras responsabilidades, pero no podemos paralizar nada, porque no tenemos competencia", ha abundado Moreno.

Por su parte, Nieto se ha referido a una situación "incomprensible" que ha generado "impotencia e indignación en muchísimas personas" en Andalucía. "Estamos hablando de un niño andaluz", ha remarcado, y ha hecho un llamamiento a la participación en las concentraciones de protesta convocadas en la tarde de este jueves en diversos puntos.

"Podría haber hecho muchas cosas que no ha hecho", le ha afeado Nieto. Para ello ha esgrimido una ley de protección integral de la violencia de género, "que no ha utilizado", y una ley de protección para los menores, "que tampoco ha utilizado"; además, "se podía haber personado en la causa, pero no ha hecho nada. Usted verá", ha concluido su intervención.